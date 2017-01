Bernardo Silva anota dois gols, Monaco goleia Olympique de Marseille e assume liderança

O Olympique de Marseille recebeu o Monaco no Stade Velodrome pelo encerramento da 20ª rodada da Ligue 1 2016/17, neste domingo (15). Os marselheses, que fizeram uma campanha de recuperação no primeiro turno, tiveram pela frente o melhor ataque da Europa nesta temporada.

A equipe visitante levou a melhor e derrotou pelo placar de 4 a 1, com dois gols de Bernardo Silva. Ainda completaram Lemar e Falcao García. Para o time da casa o gol foi marcado por Rolando. O resultado deixou o time do principado na liderança com 45 pontos, a mesma pontuação do Nice, mas leva vantagem no saldo de gols. Já os marselheses caíram para sexta colocação com 30 pontos.

O próximo jogo do Olympique de Marseille é contra o Lyon, no Stade des Lumières. Enquanto que o Monaco recebe o Lorient no Stade Louis II. Os jogos serão realizados no próximo domingo (22).

Os mandantes começaram em cima. Logo aos cinco minutos, Thauvin cruzou rasteiro para área, a bola chegou aos pés de Gomis que arriscou mal e a sobra ficou para Cabella mandar em cima de Subasic, obrigando o goleiro croata a fazer boa defesa.

Porém, aos 15 minutos, os visitantes abriram o marcador. A jogada começou na cobrança de lateral batida por Sidibé que passou para Bakayoko, o volante em seguida serviu para Lemar que foi cruzar a bola, mas acabou encobrindo o goleiro Yohann Pelé, colocando sua equipe em vantagem no marcador.

Logo depois, veio o segundo gol aos 21 minutos: contra-ataque rápido, Sidibé desarmou o adversário no campo de defesa e em seguida passou para Fabinho, o jogador brasileiro o devolveu para passar para Falcao Garcia e o colombiano, livre, mandou na saída do goleiro, ampliando para o time do principado.

Por pouco os mandantes não descontaram no lance seguinte: Cabella deu belo passe para Sakai, o lateral japonês mandou na cabeça do mesmo jogador que escorou para fora. Mas aos 28 minutos, os mandantes conseguiram seu gol em jogada de bola parada. Na cobrança de falta batida por Lopez, Rolando cabeceou e mandou no canto esquerdo de Subasic.

Ainda na etapa inicial, os visitantes perderam uma grande chance aos 41 minutos no contra-ataque rápido: Sidibé foi acionado e saiu de frente com Yohann Pelé e mandou em cima do goleiro. Aos 45 minutos, os monegascos fizeram mais um no cruzamento de Touré. O lateral levantou na cabeça de Bernardo Silva e o português, sem marcação, mandou para o fundo do gol.

Na etapa final, o mesmo jogador apareceu de novo aos dez minutos e marcou mais uma na partida. Arremate de Fabinho em cima de goleiro que deu rebote nos pés de Bernardo Silva. O camisa 10 pegou a sobra e colocou para as redes.

O Monaco teve a oportunidade de fazer o quinto gol aos 25 minutos com Germain. O atacante foi acionado, mas arriscou por cima do gol adversário. Depois, o atacante teve outra chance ao arriscar cruzado e mandar em cima de Yohann Pelé, que atento fez boa defesa.