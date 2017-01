Na estreia de Depay, Lacazette rouba a cena e comanda vitória do Lyon sobre Marseille

O Lyon recebeu o Olympique de Marseille, no Stade des Lumières, pelo encerramento da 21ª rodada da Ligue 1 2016/17, neste domingo (22). Os gones tiveram a estreia de Memphis Depay, reforço que veio do Manchester United e assinou contrato por quatro anos e meio. Valbuena anotou um gol contra sua ex-equipe.

A equipe da casa levou a melhor e contou com as falhas defensivas do time visitante. O Lyon ganhou por 3 a 1, com dois gols de Lacazette e outro de Valbuena, marcando contra sua ex-equipe. Para os marselheses o gol foi do brasileiro Dória. O resultado manteve os gones na quarta colocação com 37 pontos. Já o OM caiu para sétima posição com 30 pontos.

O próximo jogo do Lyon é contra o Lille nesse mesmo estádio, no próximo sábado (28). Enquanto que o Olympique de Marseille recebe o Montpellier no Stade Velodrome, na próxima sexta-feira (27).

Valbuena marca contra seu ex-time; na comemoração todos homenagearam Gueida Fofana que se aposentou do futebol

As duas equipes fazem campanha de altos e baixos nesta temporada e o duelo começou bem equilibrado, com os visitantes saindo mais para o jogo. Aos dois minutos, Lopez cobrou escanteio e o estreante Sanson mandou pra fora. Em seguida foi à vez de o jovem garoto Sarr descer pela direita, mas sem sucesso. Os marselheses ainda tiveram outra chance com Rolando, o português desviou de cabeça só que Anthony Lopes atento fez a defesa.

O time da casa só conseguiu sua primeira chance apenas aos 16 minutos, com Valbuena. Mas o baixinho arriscou sem direção ao gol de Yohann Pelé. E o mesmo jogador teve outra oportunidade, o arqueiro visitante fez uma grande defesa.

Uma das melhores oportunidades foi com Tolisso, que saiu de frente com Pelé e tentou de cavadinha por cima. Em seguida o volante serviu para Lacazette que dividiu com o goleiro e a bola sai pelo canto.

Mas aos 43 minutos, os mandantes abriram o marcador com um lindo gol de Valbuena. O camisa 28 recebeu de Morel e arriscou colocadoo, marcando pela primeira vez diante do seu ex-time, na qual era ídolo. E na comemoração todos os jogadores da equipe fizeram uma homenagem ao colega Gueida Fofana que largou o futebol por conta das lesões.

Defesa do Marseille falha duas vezes e Lacazette se destaca

Na etapa final, os visitantes criaram uma chance com de um minuto. Gomis arriscou de fora da área, sem direção. Depois, Anguissa teve uma boa chance só que parou na defesa de Anthony Lopes.

Por pouco, o time da casa não aumentou o marcador aos cinco minutos: Na cobrança de escanteio batida por Valbuena, a bola chegou aos pés de Rafael, o brasileiro mandou em cima de Pelé e na sobra Yanga-Mbiwa parou no arqueiro.

Aos 16 minutos, o Lyon anotou o segundo gol: Sanson foi tentar cortar e deu um passe para Lacazette, o atacante saiu de frente com Yohann Pelé e mandou na saída do goleiro, aumentando a vantagem para sua equipe no jogo.

Depois, os visitantes descontaram aos 22 minutos em cobrança de falta batida por Sanson. A redonda viajou à área. A sobra ficou para o brasileiro Dória, que dominou e mandou no canto de Anthony Lopes, dando esperanças a sua equipe na partida.

Só que aos 30 minutos, os gones fizeram o terceiro gol numa falha na saída de bola dos visitantes. Rolando foi sair jogando e deu a bola nos pés de Lacazette que saiu de frente com o goleiro e fez o segundo dele na partida.

A novidade na equipe da casa foi à estreia de Memphis Depay, o holandês foi contratado na ultima semana e entrou no lugar de Valbuena aos 79 minutos.