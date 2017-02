Monaco apenas empata com Bastia, mas amplia vantagem na liderança da Ligue 1

INCIDENCIAS: Partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Francês, TEMPOADA 2016/17. REALIZADA NO STADE Armand cesariana, EM Bastia.

Acredite se quiser. O Monaco tropeçou em uma das raras partidas da atual temporada. Apesar do resultado, ainda segue na liderança. Na tarde desta sexta-feira (16), a equipe monegasca empatou em 1 a 1 com o Bastia fora de casa, em jogo válido pela 26ª rodada da Ligue 1. Os mandantes abriram vantagem com Diallo, mas Bernardo Silva tratou de igualar o marcador.

Neste ano, o Bastia realizou ao todo sete partidas e não conseguiu vencer nenhuma, ao todo foram três empates e quatro derrotas. A última vitória na Ligue 1 foi no dia 24 de setembro do ano passado. O clube da Córsega está em 19º com 23 pontos. No sábado (25), o time visita o Angers.

Sensação da temporada, o clube do principado desperdiçou a chance de alargar a diferença em cima dos adversários. Dentro do contexto da partida, após estar perdendo por um gol e jogando superior, o empate ficou ficou com gosto de derrota, mas agora a diferença para o PSG é de quatro pontos, todavia dependendo do resultado dos parisienses poderá diminuir para um ponto.

O Monaco hoje soma 59, contra 55 do Paris e 53 do rival Nice. O próximo jogo será terça feira pela Uefa Champions League diante o Manchester City no Etihad Stadium. Pelo Campeonato Francês enfrentará o Guingamp, ainda como visitante e no sábado.

Bastia surpreende e abre vantagem

A partida começou muito movimentada e equilibrada, concentrada na faixa central do gramado. O Monaco era o melhor em campo durante os minutos iniciais, todavia não conseguia criar chances claras. Como diz o ditado: 'Quem não faz, leva', e foi isso que aconteceu! O Bastia abriu o placar em um cruzamento pra área, Diallo desviou de cabeça, o goleiro Subasic tentou salvar em cima da linha, mas não conseguiu. O árbitro apontou para o relógio e confirmou que a bola havia entrado.

Com o gol sofrido, os visitantes se viram na obrigação de forçar um maior controle e aceleração de bola. Várias tentativas aconteciam, no entanto a falta de mira e erro de passes eram os maiores vilões dos comandados de Leonardo Jardim. Bakayoko e Bernardo Silva eram os melhores em campos, mas apesar da grande presença de vontade, o resultado continuava desfavorável ao líder do campeonato.

Para se ter ideia, nos 45 minutos iniciais foram seis chutes ao gol dos monegus, contra apenas três do clube da Córsega. Além de 52% de posse de bola. Mesmo assim, os erros excessivos de pontaria predudicavam a equipe que quer voltar a ser campeã após 16 anos.

Com gol de português, Monaco arranca o empate

Na segunda etapa, o vermelho e branco voltou com tudo e continuava a atacar, forçando jogadas afim de empatar. Principalmente pela genialidade de Bernardo Silva. Foi o mesmo que empatou, aos 52, quando Touré cruzou pra área, e o luso desviou de cabeça e igualando o marcador. Sempre aparecendo nos momentos difíceis, o canhoto português tem a média de 0,24 gols por partida. Ao todo foram 9 tentos em 33 jogos. Sendo que os últimos quatro jogos fora de casa foram marcados por ele, a curiosidade é que dois foram pelo pé direito e os outros pelo esquerdo.

A equipe do principado continuou tão superior que virou um jogo de ataque contra a defesa. Destaque para o sistema defensivo do Bastia que neutralizou todas as ameaças do Monaco, principalmente graças ao goleiro de 33 anos, Leca. O francês foi essencial para que seu time não sofresse mais nenhum gol.

O time mais portuguesado da França, ao todo teve um predomínio imenso que chegou a ter 61 % de posse de bola diante 39%. Além de 14 chutes em direção ao gol. Porém a bravura da equipe de Bastia conseguiu minar as expectativas de aumentar a vantagem na corrida para o título do campeonato, tanto que foram seis intercepções contra três dos rival.

Outro dado interessante é o fato do Monaco ter marcado em 20 duelos da Ligue 1, contabilizando 76 vezes no processo. Mesmo com estatísticas de impressionar, ainda falta muitas rodadas para o time vencer o título que tanto almeja e para isso precisará acertar a trave e furar o bloqueio adversário.