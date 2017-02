PSG apenas empata com Toulouse e perde chance de se aproximar do líder Monaco

Neste domingo (19), o Paris Saint-Germain deixou escapar uma grande oportunidade de se aproximar do Monaco, que está no topo da tabela da Ligue 1. Mesmo jogando em casa, o time da capital não conseguiu furar o forte sistema defensivo do Toulouse e ficou no 0 a 0. A partida foi válida pela 26ª rodada do Campeonato Francês.

Com o resultado, o PSG chegou aos 56 pontos, mesmo número que o Nice. No entanto, a equipe parisiense leva vantagem nos critérios de desempate e, por isso, é a vice-líder do campeonato. Ambos os times têm pontos a menos que o Monaco, que empatou com o Bastia em 1 a 1 na sexta-feira.

Embora tenha esbarrado na forte marcação do Toulouse, o PSG teve algumas chances de abrir o marcador. Aos 13 minutos do primeiro tempo, o brasileiro Lucas Moura, após tabelar com Rabiot, finalizou. Dois minutos depois foi a vez de Cavani tentar abrir o placar para os donos da casa. O atacante uruguaio acertou um chute perigoso depois de receber um passe de Lucas Moura.

O Toulouse não ficou apenas na retranca e também teve suas chances de abrir o marcador. Aos 17 minutos da etapa inicial, Trejo aproveitou o rebote da falta que havia batido e acertou um chute forte. A bola desviou em Thiago Motta e levou perigo à meta do PSG. Aos 24, os visitantes voltaram tiveram outra chance de fazer o gol. Após passar por quatro defensores, Amian Adou tocou para Jean no meio, mas este se atrapalhou com a bola na hora de realizar a finalização.

Na etapa complementar, o PSG voltou empenhado em conquistar a vitória, mas, assim como primeiro tempo, esbarrou no forte sistema defensivo do Toulouse. Aos seis minutos, Cavani mandou uma bola na trave após a mesma ser rebatida pela zaga adversária.

Quatro minutos de depois foi a vez de Thiago Motta fazer o gol da vitória do PSG. Após uma bola desviada, o brasileiro, que atua pela Seleção Italiana, chutou prensado, mas levou perigo a meta do Toulouse. Aos 23 minutos, Marquinhos aproveitou o escanteio cobrado por Lucas e cabeceou forte, mas a zaga do time adversário conseguiu tirar a bola em cima da linha.

Sabendo da necessidade do PSG vencer a partida, o treinador Unai Emery substituiu Lucas e Draxler por, respectivamente, Ben Arfa e Javier Pastore. Apesar das intervenções do técnico espanhol, o time da capital francesa não conseguiu sair de campo com a vitória.