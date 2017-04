PSG sofre, mas vence Angers com dois gols de Di María e cola no líder Monaco

Nesta sexta-feira (14), no renomeado Estádio Raymond Kopa, o Paris Saint-Germain sofreu para conseguir os três pontos contra o Angers. A equipe da capital venceu por 2 a 0, mas a partida válida pela 33ª rodada da Ligue 1 não foi fácil. O nome do jogo foi Ángel Di María, autor dos tentos, mas o que chamou a atenção foi a postura dos alvinegros, que foi superior em vários momentos.

Com este resultado, o PSG empata com o Monaco em número de pontos, mas fica atrás pelo saldo de gols. A equipe de Unai Emery chegou a 74 pontos e secam os monegascos que ainda jogam na rodada diante do Dijon. O Angers amarga a terceira derrota seguida, seguindo em 12º com 39 pontos.

O próximo compromisso do Angers será diante do Dijon, fora de casa, no sábado (22). Antes disto, na terça-feira (18), os parisienses terão pela frente o Metz, em jogo remarcado da 31ª rodada.

PSG abre o placar, mas Angers leva perigo e assusta

No início da partida, o Paris Saint-Germain ficou com o domínio da bola, trocava passes no segundo terço do gramado, mas encontrava o Angers bem postado no campo defensivo. Para quebrar as linhas, os parisienses buscavam passes em profundidade quando a última linha estava adiantada. Mas aos dez minutos, quem assustou foi o Angers: Nicolas Pepe chutou de fora da área e Trapp espalmou por cima.

A primeira oportunidade clara e manifesta criada pelo PSG veio aos 16 minutos, quando Di María arrematou da intermediária e a bola passou perto do ângulo direito do goleiro. A dificuldade na criação ofensiva era nítida, mas os visitantes conseguiram compensar isso através da bola parada. Falta a 28 metros de distância, Di María cobrou com força e precisão, colocada no cantinho, abrindo o placar.

Do outro lado, Ekambi cruzou, Rabiot cortou mal, Manceau ficou com a sobra e chutou, mas Matuidi e Marquinhos bloquearam a tentativa. Kimpembe saiu jogando errado e Santamaria recuperou a posse, avançou e bateu rasteiro. Trapp caiu no canto e encaixou.

Melhores na partida, os alvinegros conseguiram o gol, mas o árbitro marcou falta de Diedhiou em Aurier. Na jogada, Pepe cruzou, Ekambi escorou e N’Doye completou para as redes. Cavani teve a chance de ampliar na reta final do primeiro tempo, ele foi lançado por Pastore, dominou com a direita e bateu com a canhota, mas o chute foi por cima.

Visitantes aguentam a pressão e ainda ampliam a vantagem

Na volta do intervalo, o Angers quase empatou a partida após boa jogada em velocidade. Ekambi achou N’Doye na direita, o camisa 17 ajeitou para Diedhiou que bateu colocado por cima do travessão. Em mais um bom lance, Mangani arriscou da entrada da área e Trapp segurou firme. O alvinegro marcava pressão e não deixava o PSG ter sossego. Santamaria soltou a bomba de longe e a bola passou à esquerda da meta.

Vendo a necessidade de melhorar a transição ofensiva e ter mais velocidade, Unai Emery sacou Pastore e lançou Lucas. Mas minutos depois, o Angers assustou novamente. Ekambi cruzou na segunda trave, N’Doye foi no alto e cabeceou firme, Trapp se esticou e fez grande defesa, espalmando para fora. Após este sufoco sofrido, o Paris conseguiu se recolocar no jogo e passou a ocupar o campo ofensivo, rodando a bola, deixando o tempo passar.

Após uma pequena paralisação por conta da expulsão do auxiliar do Angers, o PSG aproveitou o cochilo e ampliou a vantagem: triangulação rápida, Lucas tabelou com Cavani e acionou Di María livre pela esquerda. O argentino invadiu a área e bateu no canto do goleiro, que aceitou. Nos momentos finais da partida, os mandantes até tentaram diminuir o estrago, mas não conseguiram marcar o gol de honra.