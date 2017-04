Falcao resolve no segundo tempo, Monaco vence Dijon e fica mais perto do título da Ligue 1

Neste sábado (15), no Stade Louis II, o Monaco recebeu o Dijon e venceu por 2 a 0, em partida válida pela 33ª rodada da Ligue 1. Os gols foram marcados por Varrault do lado visitante, e do monegasco Dirar e Falcão Garcia marcaram seus tentos.

Com esse resultado, o clube do principado segue na liderança com 77 pontos, três a mais que o vice-líder Paris Saint-Germain e quatro acima do terceiro colocado Nice. Na próxima rodada, o ASM terá confronto dificílimo no domingo (23), diante o quarto colocado, Lyon, no estádio Parc Olympique Lyonnais.

Por outro lado, o Dijon afunda na 19ª colocação, no penúltimo lugar da zona de rebaixamento, com 29 pontos. Seu próximo adversário será o Angers, 13º colocado no dia 22, sábado (22), dentro de casa.

Aproveitando cochilo adversário, Dijon abre vantagem no primeiro tempo

Jogando em casa, todos esperavam que fosse um show do Monaco diante um clube que frequenta a zona da degola. Não foi isso que aconteceu, os donos da casa ainda estava com a ressaca de ter ganhado na Alemanha na última quarta pela Champions League e começou errando muitos passes, com isso consequentemente tomando sustos do adversário.

A sensação de 18 anos, Kylian Mbappé, apagada em campo deu alguns relances, como um passe na qual deixou Valerie Germain cara a cara com o goleiro, porém o mesmo viria a perder a chance. Entretanto, saia apático em campo.

Por outro lado o Dijon ameaçava frequentemente a zaga monegasca, e foi assim que saiu o único tento na primeira etapa: Poucos minutos antes do intervalo, precisamente aos 42, aproveitando o rebote do goleiro Subasic, Varrault abriu o placar. Até o intervalo o resultado permaneceu o mesmo.

Com direito a mágica de Falcao, Monaco tem virada surpreendente

Nos últimos 45 minutos, o Monaco teria a obrigação de virar e empatar. Ao voltar do intervalo, a equipe mudou sua postura, passou a acertar os passes e a obter mais ofensividade. Porém, o fato ocorreu apenas aconteceu a partir do minuto 60, após a entrada de Falcão Garcia na partida, no lugar de Bakayoko.

Com o colombiano, a equipe passou a ousar mais e ameaçar a grande área dos rivais. O empate veio depois de Mbappé ter sofrido falta de Lees-Melou, aos 68. Quando Falcão cobrou uma falta magnífica e fez a bolar bate nas costas do goleiro Reynet, ficando viva em cima da linha, até Dirar aproveitar e empurrar para as redes, empatando a partida.

Ao ver que estava tudo empatado, o Dijon passou a abusar para o jogo nas faltas, ainda mais após o arbitro anular injustamente um gol do Monaco. Quando o mesmo Lees-Melou derrubou Bernardo Silva, coube a Falcão a chance de cobrar novamente, e este fez de forma magistral não dando chances ao goleiro de defesa.

Com esse tento, Falcão chega ao posto de 18º gol na temporada. Apesar da vitória, o jogo sofrido mostra a todos o quanto a equipe comandada pelo português Leonardo Jardim tem sede de título.