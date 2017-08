Sneijder estreia, Nice supera Guingamp e conquista primeira vitória na Ligue 1

O meia Wesley Sneijder, ex-Internazionale e Real Madrid, foi anunciado recentemente como a grande contratação do Nice para a temporada. E justamente em sua estreia, a equipe francesa conseguiu a sua primeira vitória na temporada e, consequentemente, no Campeonato Francês. Pléa e Walter marcaram os gols da vitória por 2 a 0 em casa contra o Guingamp.

Ao se recuperar após derrotas nas duas primeiras rodadas, o time de Lucien Favre vai à 12ª posição com três pontos. O Guingamp também possui a mesma pontuação, mas fica em 14º devido ao critério de saldo de gols.

+ Mais audiência e Ligue 1 na TV aberta: os impactos de Neymar no PSG para a imprensa brasileira

Agora, o Nice volta suas atenções aos playoffs da Liga dos Campeões. Na próxima terça (22), os franceses enfrentam o Napoli pelo jogo da volta precisando vencer por três gols de diferença para avançar à fase de grupos do torneio continental. Já o Guingamp tentará juntar os cacos no dia 27, quando recebe o Strasbourg pela quarta rodada do Francês.

O primeiro tempo começou, de certa forma, truncado. No entanto, os donos da casa foram assumindo o controle da partida gradualmente, resultando no gol de abertura do placar logo antes do intervalo, aos 44: Walter saiu da área e recuou para Seri na entrada da área. O marfinense rolou a bola para Pléa, que, de costas, girou sobre Sorbon e bateu cruzado. Nice 1 a 0.

Na volta do intervalo, dois minutos foram o suficiente para os Aiglons praticamente liquidarem a partida. Em grande jogada individual de Pléa pela esquerda, o francês invadiu a grande área e chutou sem ângulo para a defesa de Johnsson. No rebote, Souquet cabeceou de volta para a pequena área e Walter deu um toquinho para colocar a bola no fundo das redes.

Com o Guingamp abatido, Favre aproveitou para promover a entrada de alguns jogadores que foram poupados, como o volante Koziello e o artilheiro da equipe, Balotelli, que havia voltado de lesão. O italiano ainda teve a oportunidade de jogar com seu ex-companheiro de Inter de Milão, Sneijder, durante 20 minutos, quando o holandês deu lugar a Srarfi.

Por falar em Sneijder, o meia teve boa atuação em sua estreia. Apesar de não participar de nenhum dos gols do Nice, foi muito participativo, acertando 42 passes e levantando a torcida ao dar um belo drible em Didot no segundo tempo.

Saint-Etiénne vence Amiens por 3 a 0 e segue 100%

Nos outros jogos deste sábado, destaque para o vice-líder Saint-Etiénne. Com dois gols de Dabo e um de Bamba, o Vert et Blanc atropelou o Amiens em casa por 3 a 0 e foi a três vitórias em três jogos no campeonato. Os brasileiros Hernani, ex-Atlético-PR, e Gabriel Silva, ex-Palmeiras, fizeram as suas estreias oficiais pelo clube ao entrarem no segundo tempo.

Além do Nice, outro que conquistou a sua primeira vitória foi o Nantes de Claudio Ranieri. Sala fez o gol solitário do triunfo da equipe sobre o Troyes, fora de casa.

Confira o resultado dos jogos do sábado (19):

Lyon 3x3 Bordeaux

Nice 2x0 Guimgamp

Saint-Etiénne 3x0 Amiens

Troyes 0x1 Nantes

Rennes 2x2 Dijon

Montpellier 1x1 Strasbourg