Seleção Feminina da França enfrentará Chile e Espanha em amistosos no mês de setembro

As partidas serão as primeiras da equipe após a Eurocopa 2017. (Foto: Divulgação/FFF)

A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou dois amistosos no mês de setembro para sua seleção feminina, visando a preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2019, que será realizada em solo francês.

No dia 15, partida diante do Chile (40ª colocada no ranking da FIFA) no Stade Michel d'Ornano, em Caen, às 16h de Brasília, e dia 18 diante da Espanha (13ª colocada no ranking da FIFA) no Stade de l’Epopée, em Calais, no mesmo horário.

Apagar má impressão deixada na Eurocopa 2017

Com uma campanha abaixo das expectativas na Eurocopa Feminina 2017, que fora vencida pela Holanda, a França foi cabeça de chave do grupo C que ainda contava com Islândia, Áustria e Suíça. Após vitória magra diante das islandesas na estreia e empates diante das outras duas rivais do grupo, a equipe se classificou como segunda colocada no grupo, enfrentando a Inglaterra na fase de quartas de final, saindo derrotada pelo placar de 2 a 0 e mais uma vez, a França não chegou nem mesmo a fase de semifinais.

A campanha ruim da seleção não refletiu a temporada dos clubes franceses, que foram finalistas da última Uefa Women's Champions League, vencida pela equipe o Lyon que derrotou nos pênaltis o time do Paris Saint-Germain. Mesmo após a eliminação na Eurocopa, Oliver Echouafni, que assumiu a seleção no ano passado, foi mantido no cargo.

Rivais com realidades bem diferentes

O Chile chegou a passar 981 dias sem disputar um amistoso oficial, até vencer pelo placar de 12 a 0 o Peru em amistoso realizado este ano. Las Chicas de Rojo contam com uma jogadora recém contratada por uma equipe francesa, sua goleira e capitã Christiane Endler, reforço do PSG para a temporada 2017/18, vinda do Valencia.

A seleção espanhola, assim como a França, foi eliminada nas quartas de final da Eurocopa Feminina 2017. Segunda colocada no grupo D da competição, com uma vitória diante de Portugal e duas derrotas diante da Inglaterra e Escócia, a equipe foi eliminada pela Áustria em disputa por pênaltis.