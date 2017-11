Neymar descarta brigas no PSG: “Vim com o aval do técnico”

Foto: Aurelien Meunier/Getty Images

Neymar participou da entrevista coletiva após a vitória diante do Japão por 3 a 1, nesta sexta-feira (10), em amistoso realizado em Lille. O craque brasileiro fez questão de desmentir as acusações da mídia francesa e afirmou que todas as polêmicas levantadas nas últimas semanas são falsas. O atacante tratou de esclarecer diversos assuntos sobre seus primeiros meses na França.

“Estou muito bem, feliz, motivado para vencer no PSG, ser um jogador que dê tudo em campo. É um fato que vem incomodando. Estão inventando um monte de histórias que não são verdade. Que não me dou bem com o Cavani, meu técnico. Muito pelo contrário, vim com o aval dele”, afirmou o brasileiro.

Segundo Neymar, houve uma conversa para traçar os planos desta temporada, tanto no sentido individual quanto coletivo. Ele também deixou claro que espera o fim deste tipo de notícia: “Quando cheguei, tivemos uma reunião, ele falou tudo, que ia me ajudar a vencer os objetivos, não só para mim, mas para o clube. Que pare por aqui, inventar história que tenho problemas com meu técnico. Vim para ajudá-lo.”

“O que quero é ser feliz, não vim para incomodar ninguém. Sei da minha importância, do meu papel, faço o que o treinador me manda. Claro que, em campo, a gente tem que improvisar, mas vem me incomodando sim, vem me ferindo aos poucos. Até conversei com o Tite, Edu. Invenções de quem não está dentro, não está no nosso dia a dia. Acaba incomodando. Peço que parem, sejam corretos”, prosseguiu o camisa 10 do Paris Saint-Germain.

O atacante se mostrou muito chateado com as afirmações feitas pelas imprensas francesas e espanholas, que noticiam diariamente uma suposta insatisfação do craque em seu novo ambiente: “Não estou aqui bravo. Vim por vontade própria, com felicidade de falar o que penso. Sou realista, não gosto de burburinho, invenções, histórias. Incômodo, sim, com a imprensa, não em geral, mas com pessoas que pensam que sabem de tudo, mas não sabem. Não adianta todo mundo inventar historinhas, eu não falar nada, e todos acharem que é verdade. Melhor ouvir da minha boca.”

A polêmica a respeito da convivência de Neymar em seu novo clube começou quando o craque demostrou insatisfação ao não cobrar uma penalidade pela Ligue 1. Naquela ocasião, Cavani cobrou e desperdiçou em jogo contra o Lyon. Depois, surgiram detalhes de problemas com o técnico Unai Emery, uma relação estremecida entre comandante e comandado. Racha no elenco, disputa de interesses e outras polêmicas foram relatadas pela mídia europeia nos últimos meses, sempre negadas por todos do PSG.

O próximo amistoso da Seleção Brasileira será diante da Inglaterra, em Wembley, na terça-feira (14), às 18h. Neymar retornará ao PSG em seguida, retomando os treinamentos visando o Nantes, no Parc des Princes, no sábado (18), pela Ligue 1.