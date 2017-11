Unai Emery comemora goleada diante do Celtic e aponta primeiro lugar do grupo como objetivo

Foto: Jean Catuffe/Getty Images

Cinco jogos e cinco vitórias. O Paris Saint-Germain manteve o 100% de aproveitamento na Uefa Champions League diante do Celtic. Após sofrer um gol com menos de um minuto, a equipe da capital francesa virou e construiu a golada “clássica”. Neymar comandou o triunfo por 7 a 1, que mantém a equipe na liderança do Grupo B.

O PSG segue invicto nesta temporada, nos últimos cinco jogos são 24 gols marcados e apenas dois tentos sofridos. O próximo compromisso será pela Ligue 1, diante do Monaco, segundo colocado, no principado. A última rodada do Grupo B da Champions será na Alemanha, contra o Bayern, dia 5 de dezembro. O clube bávaro tem 12 pontos.

Unai Emery concedeu entrevista coletiva após a goleada, mas manteve os pés no chão, atentando para alguns erros que serão corrigidos: “Estamos felizes, mas devemos ter a humildade de reconhecer que podemos melhorar os detalhes. Analisaremos o jogo para ver o que pode ser melhorado para a próxima partida. Mas o time teve uma atuação completa, seria melhor sem sofrer o primeiro gol do oponente.”

“O objetivo é ser o primeiro do grupo e isso ainda não aconteceu, temos que jogar contra o Bayern, há essa vantagem de 3 a 0 [vitória do PSG na primeira partida], mas será um grande jogo, com muitas dificuldades. Veremos uma equipe diferente da que vimos aqui. Será uma grande partida e um bom teste, eles fazem parte das equipes que podem vencer a Liga dos Campeões”, disse o técnico espanhol.

Com dois gols anotados diante do Celtic, do empate e da virada, Neymar foi um dos destaques da partida. O camisa 10 do PSG chegou a 27 tentos em jogos válidos pela Champions, o brasileiro com mais gols é Kaká, que possui 30. Emery elogiou seu jogador: “É extraordinário. Ele está feliz, gosta de estar lá, beneficia os outros jogadores e os torcedores. Há jogos em que ele é parado por diferentes motivos, mas quando ele está bem, por ter essa mentalidade, quando está em boa condição física, ele pode jogar facilmente.”

Cavani, duas vezes, Mbappé, Verratti e Daniel Alves completaram a goleada. Moussa Dembélé anotou o único gol do Celtic na partida. O time da Escócia possui três pontos e tenta confirmar a vaga na Uefa Europa League diante do Anderlecht.