Balotelli brilha, mas Falcao decide no fim: Monaco e Nice empatam em jogo eletrizante

Em um dos grandes jogos da 21ª rodada da Ligue 1, Monaco e Nice fizeram uma partida digna da posição de ambas as equipes na tabela: no Stade-Louis II, a equipe visitante, treinada por Lucien Favre, dominou as ações da partida durante a maior parte do tempo, mas saiu perdendo no primeiro tempo, graças a um gol de Adama Diakhaby. Na etapa complementar, porém, os visitantes confirmaram a superioridade e, com dois gols de Mario Balotelli, por pouco não saíram vencedores, já que, nos últimos minutos do segundo tempo, Radamel Falcao empatou tudo e deixou o placar em 2 a 2.

Com esse resultado, o Nice vai a 31 pontos, permanecendo na sexta posição. O Monaco, por sua vez, estaciona-se no terceiro lugar, com 43 pontos, mas pode perder a posição para o Lyon, terceiro, que terá um compromisso contra o Guingamp nessa rodada.

As duas equipes voltarão aos gramados no próximo domingo (21): às 14h (horário de Brasília), o Nice terá um compromisso contra o Saint-Etienne, que briga na parte de baixo da tabela, na Allianz Riviera, enquanto que, duas horas antes, o Monaco voltará a pisar no Stade-Louis II para enfrentar o Metz, lanterna da competição.

Monaco é cirúrgico e termina primeira etapa em vantagem

Mesmo longe de casa, o Nice começou o jogo controlando as ações de posse de bola, mostrando que buscavam criar jogadas por meio, principalmente, do forte meio-campo formado por Seri e Cyprien. Em contrapartida, a equipe de Leonardo Jardim, aproveitando a velocidade de seus jogadores de lado de campo, se defendia e buscava atacar por meio de rápidas transições.

Diakhaby comemora seu gol (Foto: Valery Hache/AFP)

O placar seria aberto aos 35 minutos, quando, após um rápido contra-ataque, Lemar cruzaria a bola na medida para Diakhaby que, aproveitando o espaço deixado pela defesa adversária desarrumada, cabeceou em cima do companheiro Balde Keita e teve a sorte da pelota voltar em seus pés, para apenas completar e estufar o fundo das redes.

Após o gol, os jogadores do Nice reclamaram demais de um toque na mão de Keita Balde após o primeiro remate de Diakhaby. O árbitro, porém, validou o gol, o que gerou uma grande insatisfação nos atletas do time visitante, que passaram a reclamar muito e exigir cartões por qualquer falta cometida pelos comandados de Leonardo Jardim. Apesar disso, a primeira etapa não possuiria mais nenhum lance de perigo e terminaria em 1 a 0 para os donos da casa, que foram cirúrgicos quando conseguiram construir uma chance.

Balotelli brilha, Nice vira o jogo mas sofre castigo no fim

A segunda etapa começaria elétrica: ainda nos primeiros minutos, na primeira chegada do Nice no ataque, a equipe de Lucien Favre conseguiu empatar a partida: Saint-Maximin, ex-jogador do Monaco, fez grande jogada pelo lado direito, deixou Jorge para trás e cruzou na medida para Balotelli que, disputando com o corpo e se adiantou ao zagueiro Glik, conseguiu finalizar sozinho, sem chances de defesa para Subasic.

Com o empate, a partida teve um novo panorama: assim como no primeiro tempo, o Nice controlava a posse da bola e criava as melhores chances, como, por exemplo, aos 10 minutos, quando Balotelli por pouco não virou o jogo. Mas o Monaco, diferentemente do que fora apresentado anteriormente, não conseguia encaixar nenhum contra-ataque e, por consequência, mal assustava a defesa dos visitantes.

(Foto: Valery Hache/AFP)

Aos 16 minutos, o Nice teve a possibilidade de responder o Monaco na mesma moeda: após uma cobrança de escanteio, a defesa visitante conseguiu tirar a bola, que caiu nos pés de Saint-Maximin. O camisa 7, com espaço, conseguiu avançar e achou Cyprien, que, com muita calma, conseguiu dar uma caneta em Jorge e, de frente para o gol, finalizou fraco e para fora, por conta da pressão exercida por Sidibé, desperdiçando uma das grandes chances do encontro.

O que estava sendo anunciado durante todo o segundo tempo aconteceu aos 23 mintuos. Seri mostrou toda a sua qualidade e enfiou uma bola perfeita para Balotelli, que ainda contou com um carrinho errado de Glik, o que resultou em um combate mano a mano contra Raggi. Com mais velocidade e poder físico, o atacante conduziu a bola até a entrada da área, chutou e contou com o desvio no adversário para virar o placar.

(Foto: Valery Hache/AFP)

No fim da partida, o Monaco tentou pressionar o Nice de alguma forma, mas não conseguiu, na maioria das vezes, transformar todo o volume em chances reais de gol. No apagar das luzes, porém, a equipe do principado conseguiria empatar: Jorge sofreu uma falta na entrada da área, é malandro, cobra rápido para Jovetic, que chuta cruzado e sobra nos pés de Radamel Falcao, que apenas tem o trabalho de empurrar para o fundo das redes.