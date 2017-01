Jornais italianos divergem sobre alvos do Milan no mercado de transferências

Rossoneri podem ter reforços vindos da Inglaterra (Fotomontagem: Jean Catuffe/Getty Images e Paul Harding/PA Images via Getty Images)

A movimentação do Milan no mercado de transferências é, mais uma vez, confusa. Sem grandes ambições na janela do inverno europeu, o clube tenta contratar reforços a custo zero, enquanto ainda não conta com o dinheiro dos chineses, iminentes proprietários, para se reforçar.

O jornal Tuttosport publicou, nesta quarta-feira (4), que o diretor Adriano Galliani avalia o nome do volante Lucas Leiva, do Liverpool, para a equipe. O brasileiro, de 29 anos, tem tido uma temporada irregular nos Reds, chegando a ser utilizado como zagueiro pelo técnico Jurgen Kloop.

Lucas foi recentemente especulado na arquirrival do rossonero, a Internazionale, e seu contrato com os ingleses se encerra no fim da atual temporada, no meio deste ano. Caso vá ao Diavolo, deverá disputar a titularidade com o jovem Manuel Locatelli, 18, e agregará valor ao sistema defensivo do time.

Já o La Gazzetta dello Sport afirmou que o Milan deverá acertar apenas uma contratação na atual janela, mas de um jogador para o ataque. O principal nome é o de Gerard Deulofeu, do Everton. Formado nas divisões de base do Barcelona, o espanhol de 22 anos não vem tendo uma boa temporada e sendo pouco utilizado pelo treinador Ronald Koeman.

Em 17 partidas na Serie A, os rossoneri marcaram 27 gols, apenas o 10º melhor ataque da competição. Com um jogo a menos, ocupam, hoje, a 5ª colocação, com 33 pontos.

O diário Corriere della Sera, de Milão, afirmou, nesta quarta-feira (04), que o Milan já enviou um pedido para contar com Deulofeu ao clube inglês. No entanto, ainda não obteve resposta.