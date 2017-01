Roma vence Cagliari e se mantém na cola da líder Juventus

ÁRBITRO: Marco Guida (ITA) Cartões amarelos para: Pisacane (C), Ceppitelli (C), Manolas (R), Barella (C) Cartões vermelhos para: João Pedro (C)

Neste domingo (22), pela 21ª rodada da Serie A, a Roma venceu o Cagliari em casa por 1 a 0, pela terceira vez consecutiva no ano de 2017 saindo com os três pontos após um placar magro. Dessa vez, quem decidiu tudo foi Dzeko, que se tornou vice-artilheiro do campeonato.

Com o resultado, a Roma foi a 47 pontos, é a vice-líder da Serie A, e se mantém na cola da líder Juventus, com 48 pontos, um ponto a menos, ainda que a rival bianconera tenha um jogo a menos. Enquanto isso, o Cagliari é o 11º colocado, com 26 pontos. Na próxima rodada, a Roma enfrenta a Sampdoria no domingo (29), fora de casa, enquanto o Cagliari enfrenta o Bologna em casa, no sábado (28).

Primeiro tempo de poucas emoções e pressão romanista

A primeira grande chance foi aos nove minutos: Bruno Peres cruza na cabeça Perotti, que estava na outra ponta da área, mas a conclusão do argentino foi fraca e não assustou Rafael. Aos 16, grande trabalho na linha de frente de Dzeko, que lançou Bruno Peres na direita, que deixou para Perotti, mas ele furou na marca do pênalti.

O Cagliari não arriscava muito, quase não assustava Szczesny. Enquanto a Roma rondava a área com perigo, pressionava o adversário cuccedu, mas não conseguia criar chances efetivas. A melhor foi aos 30 minutos, quando em lançamento pro meio da área para Dzeko, a bola encontrou o bósnio, que não conseguiu girar com força. Ao final da primeira etapa, a sensação de que o time da casa poderia fazer mais frente à sua torcida.

Dzeko decide com gol polêmico na segunda etapa

O segundo tempo começou com perigos vindos do time visitante por erros da defesa giallorossa. Primeiro, aos cinco minutos, em erro de saída de Szczesny e indecisão de Fazio, quase o gol do Cagliari. Aos sete, outra boa chance, em chute de Diego Farias, que foi travado por Manolas na hora certa. A Roma sairia na frente do placar aos 10 minutos: Em cruzamento na área, Dzeko disputou forte com Murru, tomou a frente e só tocou na bola para marcar seu 14° gol na Serie A, sendo o vice-artilheiro do campeonato. O time da Sardenha reclamou de falta no lance, mas o árbitro Marco Guida ignorou as reclamações e validou o gol.

Os romanistas passaram a melhorar na partida, e aos 24 minutos, teve nova grande chance de marcar: Perotti costurou a zaga, invadiu a área e bateu firme. Rafael fez uma defesa excepcional, negando o gol que ampliaria o placar no Olímpico. Aos 29, gol anulado giallorosso: Bola cruzada rasteira da direita, na medida para Dzeko empurrar pro gol, mas o bósnio estava em posição de impedimento assinalada pelo bandeira.

Só dava Roma, e aos 39 minutos, em cruzamento de Emerson Palmieri, nova grande chance para Dzeko cabecear, mas a bola bateu no travessão. Foi a última grande chance da partida, que ainda teve a expulsão de João Pedro após uma entrada violenta em Strootman nos minutos finais. Com o apito final, veio a terceira vitória consecutiva na Serie A com placar magro no ano de 2017. Placar magro, mas suficiente para manter a Roma na cola da líder Juve.