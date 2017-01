Com gol de Callejón, Napoli vence Fiorentina e se classifica às semifinais da Copa Itália

No San Paolo, o Napoli jogou para o gasto, venceu a Fiorentina e carimbou a classificação às semifinais da Copa Itália. O atacante espanhol José Callejón marcou, no segundo tempo, o único gol da partida, que ocorreu nesta terça-feira (24).

Agora, o Napoli espera o vencedor de Juventus e Milan, que jogam em Turim nesta quarta-feira (25), para saber o oponente que irá enfrentar na semifinal. A data dos jogos de ida e volta (única etapa que necessita de duas partidas) da semifinal ainda não foi definida.

No próximo fim de semana, ambas as equipes voltam a campo. O Napoli receberá o Palermo, novamente no San Paolo, enquanto que a Fiorentina enfrentará o Genoa, no Artemio Franchi, em Florença. Ambos os jogos ocorrerão no domingo (29) e serão válidos pela 22ª rodada da Serie A.

Boas chances, mas nada de gols

O Napoli começou o jogo fazendo marcação-pressão para cima da Fiorentina, mas foi a Viola quem deu o primeiro chute a gol. Em jogada individual, Bernardeschi carregou a bola pelo meio e arrematou com sua perna esquerda; Reina, bem posicionado, defendeu.

Crescendo no jogo, a Fiorentina chegou novamente: Chiesa desceu ao ataque pelo lado direito e exigiu boa defesa de Reina, em um forte chute de perna direita. Depois, o goleiro teve de fazer uma defesa magistral para impedir o gol de cabeça de Astori. No contragolpe a esse lance, o Napoli por pouco não marcou com Pavoletti, que recebeu pelo lançamento de Insigne e finalizou por cima da meta adversária.

Aos 29 minutos, Insigne cobrou uma falta venenosa, na ponta esquerda do ataque napolitano, e Tatarusanu espalmou a bola, que tocou na trave antes de sair pela linha de fundo. Antes de terminar o primeiro tempo, Callejón também tentou furar o bloqueio de Tatarusanu, mas novamente o goleiro romeno levou a melhor ante o ataque napolitano.

Primeiro tempo terminou de forma muito intensa (Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images)

Callejón garante vitória do Napoli

Embora não houve grandes chances de gol no segundo tempo, a disposição das duas equipes à procura do gol continuou intensa, tal como encerrou a primeira etapa. Contudo, a chance mais clara depois da volta do intervalo ocorreu aos 64 minutos, com Insigne carimbando o travessão da Viola.

A fim de dar mais velocidade ao ataque, o auxiliar de Maurizio Sarri (que cumpriu seu último jogo de suspensão, devido a comentários discriminatórios contra Roberto Mancini, ex-treinador da Internazionale), Francesco Calzona, sacou o centroavante Pavoletti para colocar em campo o “liso” Mertens.

A entrada do atacante belga deu um gás a mais ao Napoli, que conseguiu, aos 71 minutos, penetrar o ferrolho da Fiorentina. Em decida fulminante, Hamsík achou Callejón infiltrando na área e cruzou na cabeça do camisa 7, que testou firme para abrir o placar no San Paolo.

Abatida após o gol sofrido, a Fiorentina pouco conseguiu fazer até o fim da partida – assustou apenas em uma cabeçada, à esquerda da meta napolitana, do colombiano Sánchez –, e o duelo terminou com triunfo do Napoli.

Nos acréscimos, houve muita confusão entre os jogadores de ambos os times, culminando nas expulsões de Hysaj (lateral-direito do Napoli) e Massimiliano Oliveira (ala-esquerdo da Fiorentina).