Nainggolan revela motivo pelo qual rejeitou ida ao Chelsea: "Escolhi um estilo de vida"

Estilo de vida fez Nainggolan permanecer em Roma (Foto: Paolo Bruno/Getty Images)

Na atual temporada, o sucesso do time da Roma pode ser muito bem explicado pelo grande desempenho de um dos seus meias. Radja Nainggolan vem sendo um dos destaques da equipe e, desde a temporada passada, foi especulado no Chelsea, principalmente depois que Antonio Conte, ex-treinador da Juventus, assumiu o comando dos Blues. No entanto, o belga rejeitou a mudança e explicou os motivos.

O camisa 4 romanista fez a maior parte da sua carreira na Itália e chegou à capital depois de se destacar pelo Cagliari. A adaptação ao país foi um dos motivos para a rejeição. "Me sinto respeitado aqui e não queria deixar isso tudo. Estou feliz. Escolhi um estilo de vida, estou na Itália há 12 anos", afirmou Nainggolan.

Spalletti rasga elogios a Nainggolan: "É um cavalo de corrida e deve jogar livre"

Conhecido pela sua disposição em campo, o 'Ninja' não esconde que seu maior objetivo é conquistar um scudetto com os giallorossi. No entanto, a missão ficou mais difícil depois da derrota para a Sampdoria na última rodada, mas isso não abala o meio-campista.

"É uma derrota doída, mas podemos dizer que nos safamos porque o Napoli ainda está atrás. Estamos desapontados porque perdemos território para a Juventus, mas acreditávamos e vamos seguir acreditando [no título]", garantiu.

Apesar de ressaltar as dificuldades que a Roma encontrará no restante da temporada, Nainggolan prefere se manter otimista. "Temos um longo caminho pela frente, vai ser muito complicado, mas mudamos alguns dos resultados do ano passado. Agora conseguimos não sofrer gols em muitos jogos que teríamos empatado. Isso nos dá confiança para seguir em frente", concluiu.