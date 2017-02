Éder marca, dá assistência de trivela e Inter bate Empoli pela Serie A

Com boa atuação do ítalo-brasileiro Éder, que marcou um gol e deu uma assistência de trivela para o tento de Antonio Candreva, a Internazionale venceu o Empoli por 2 a 0, neste domingo (12), no Giuseppe Meazza, em partida válida pela 24ª rodada da Serie A.

O triunfo deixa os nerazzurri na quarta colocação na tabela de classificação, com 45 pontos, dentro da zona de classificação à próxima Uefa Europa League. Já os azzurri permanecem na perigosa 17ª colocação, com 22 pontos.

Na próxima rodada, a Inter visitará o Bologna, na Emília-Romanha, no domingo (19), às 8h30 (de Brasília). Um dia antes, o Empoli receberá a Lazio, às 17h45 (de Brasília), na Toscana, em busca de recuperação na competição.

Inter joga melhor e sai na frente

Com muitos desfalques, Stefano Pioli resolveu alterar o esquema tático do time, mudando do 4-2-3-1 para o 3-4-2-1. Após um início um pouco confuso, aos poucos a equipe foi se acertando em campo no seu posicionamento e as jogadas começaram a sair.

A primeira foi aos dez minutos quando João Mario cobrou falta, Palacio desviou para o gol e Skorupski fez grande defesa. Dois minutos depois, D'Ambrosio arriscou de média distãncia, mas a defesa do Empoli desviou para escanteio.

E não demorou muito, Candreva fez cruzamento pela direita, Palacio desviou para Éder que de frente para o gol, apenas empurrou com o peito para o fundo do gol. Depois desse gol, o Empoli, que apenas se defendia, começou a adiantar as linhas e tentar manter mais a posse de bola em busca de espaços.

A Internazionale voltou a atacar com Éder pela direita, o atacante olhou pra área e cruzou na medida para Candreva, mas o jogador mandou de primeira mas muito alto. O Empoli chegou com perigo quando El Kaddouri fez cruzamento perigoso na área e obrigou a Handanovic a fazer importante intervenção.

No final da primeira etapa ocorreu a última ocasião da Inter com Gagliardini que recebeu no centro da área e mandou um chute forte, mas Skorupski fez uma linda defesa para evitar o gol nerazzurro.

Empoli assusta, mas Inter garante triunfo

Diferente do primeiro tempo, o Empoli voltou um pouco mais incisivo no campo ofensivo em busca de um gol que lhe daria o empate. Por isso, o time deu alguns espaços a mais para a Inter como na ocasião em que Gagliardini aproveitou cruzamento de Palacio, mas cabeceou pra fora.

O Empoli chegou com muito perigo quando Handanovic precisou sair nos pés de Krunic, mas a bola sobrou para Maccarone que chutou por cima do gol, assustando a torcida. Mas, em seguida, Éder deu um lindo lançamento de trivela para Candreva, que, dentro da área, não desperdiçou a jogada e aumentou a vantagem nerazzura.

Mesmo em desvantagem, os visitantes não desistiram da partida e quase diminuiram quando Maccarone recebeu nas costas da zaga e tentou um toque por cobertura de Handanovic, mas o goleiro estava atento e defendeu.

No decorrer da segunda etapa, a Inter abaixou visivelmente o seu ritmo e apenas tocava a bola, deixando o tempo passar. O Empoli tentava ir atrás de um gol para pôr fogo no jogo novamente, mas a baixa qualidade técnica da equipe não ajudava com muitos erros de passe.

Já no fim, Croce tentou um arremate bonito de fora da área, mas Handanovic defendeu bem. A Inter ainda teria mais duas chances no final: a primeira com Gagliardini que cabeceou pra fora, depois de cruzamento de Ansaldi. Depois, Miranda apareceu cara a cara com Skorupski depois de um escanteio, mas cabeceou mal e nas mãos do goleiro polonês e assim terminou o duelo no Giuseppe Meazza.