Intacto diante do Barcelona, Buffon se diz surpreso em não sofrer gols: "Não esperava"

(Foto: Shaun Botterill/Getty Images)

Sem sustos, a Juventus assegurou sua vaga às semifinais da Uefa Champions League na tarde desta quarta-feira (19). A Velha Senhora empatou em 0 a 0 com o Barcelona no Estádio do Camp Nou, e avançou à próxima fase por ter vencido os espanhóis no Juventus Stadium na última semana.

Em mais uma semifinal na carreira, o ídolo Gianluigi Buffon exaltou seus companheiros após a vitória: "Além do resultado, a crença e o caráter do nosso time foi um excelente impulsionador de confiança. Fizemos o ideal para nos classificarmos contra, provavelmente, o melhor time do mundo", disse o arqueiro à Mediaset Premium.

"Não queria enfrentá-los para não ter que por fim à este conto de fadas", afirmou Buffon sobre o Leicester, eliminado pelo Atlético de Madrid

"Sabia da nossa boa vantagem pela vitória no primeiro jogo, mas sinceramente não acreditei que passaria em branco mais um jogo, principalmente aqui no Camp Nou. Quando você enfrenta uma equipe assim, com opções ofensivas como as deles, você tem certa ciência de que pelo menos dois ou três gols serão marcados. O fato de ter parado o ataque do Barcelona por mais de 180 minutos significa que realmente estamos sólidos. Tudo isso faz parte de um processo que começou há alguns anos", acrescentou.

"Além de nossa determinação, que tradicionalmente faz parte da identidade das equipes da Juventus ao longo da história, estamos nos tornando mais 'Europeus'. Estamos pressionando, controlando o jogo, e isso não estava acontecendo em anos anteriores. Seguir construindo valores, seguir evoluindo, isso forma uma grande equipe", ressaltou.

Esperando mais uma "pedreira" na próxima fase, Buffon falou sobre os possíveis adversários: "Foi bom ter enfrentado o Barcelona para pegar confiança. Mas isso não significa que tenhamos preferência no sorteio para as semifinais", finalizou.

A Juventus agora volta a campo no próximo domingo (23), quando recebe em Turim o Genoa, responsável por uma das quatro derrotas da Velha Senhora nesta temporada da Serie A.