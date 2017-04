Spaletti minimiza descontentamento de Dzeko e diz que visou poupá-lo

Spalletti não tomou conhecimento de problema com Dzeko (Foto: Divulgação / AS Roma)

A vitória da Roma sobre o Pescara, pelo placar de 4 a 1, poderia ter sido manchada por uma briga entre o centroavante Edin Dzeko e o técnico Luciano Spalletti. Ao ser substituído, já na segunda etapa, o camisa 9 mostrou seu descontentamento e as câmeras captaram sua raiva, enquanto deixava o gramado para a entrada de Grenier. No entanto, o treinador giallorosso tratou de colocar panos quentes na polêmica e afirmou que nem mesmo havia percebido nenhum problema com o jogador.

Artilheiro da equipe na Serie A, Dzeko também disputa o posto de maior goleador do campeonato. Com 25 gols marcados, o bósnio divide a liderança do ranking com Andrea Belotti, do Torino. Esse pode ter sido o motivo para a visível irritação do atacante. Apesar disso, Spalletti afirmou que tomou a decisão de tirá-lo da partida visando poupar o atleta para os próximos confrontos. A Roma tem jogos importantes contra Lazio, Milan e Juventus, nas próximas rodadas.

"Nem percebi que Dzeko tinha me mandado 'ser inteligente de novo'. Cheguei no vestiário e falei com todos normalmente. Sendo ele meu único centroavante, posso dizer que nunca ia querer jogar sem ele. Não foi um ato rude. Tirei ele de campo porque foi o único atacante que jogou durante todo o ano. Agora vou tentar consertar isso [desentendimento] porque não percebi nada. Ele parecia estar com raiva, ainda bem que foi direto para o banco", brincou o treinador, como que intimidado pelo tamanho do bósnio.

Falando sobre o restante da tabela da Roma, Spalletti pareceu já ter se conformado com o vice-campeonato, deixando o título para a Juventus, que mantém vantagem de dez pontos sobre os giallorossi. No entanto, o técnico deu atenção especial ao Derby Della Capitale, contra a Lazio. O confronto, que pode ser considerado um campeonato à parte dos torneios oficiais, está marcado para o próximo domingo (30). No primeiro turno, vitória romanista por 2 a 0, com gols de Nainggolan e Strootman.

"Temos cinco jogos pela frente e o Napoli parece um adversário de dar medo. Os jogadores merecem o segundo lugar, seria um resultado espetacular, mas nossa projeção pode ser facilmente revertida, dependendo dos resultados nos próximos jogos. Jogaremos o Derby com força e tranquilidade, como foi hoje. É um dos jogos em que você não precisa mover um dedo. Os jogadores sabem bem como devem se preparar", ressaltou o italiano.