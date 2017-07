Bernardeschi decide, Itália bate Alemanha e se garante na semifinal do Europeu Sub-21

A Itália enfrentou a Alemanha, neste sábado (24), em Tychy, na Polônia, precisando vencer a partida e torcer por um tropeço da República Tcheca contra a Dinamarca para avançar às semifinais do Europeu Sub-21. Com gol solitário do meia Federico Bernardeschi, os italianos derrotaram os alemães e garantiram vaga na próxima fase do torneio.

Já a República Tcheca perdeu da Dinamarca pelo placar de 4 a 2. Com o resultado, a Itália se classificou em primeiro do Grupo C, com seis pontos. A Alemanha vem logo atrás, e se qualificou porque terminou a fase de grupos como a melhor segunda colocada.

Agora, a Itália vai encarar a Espanha, e na outra semifinal, Alemanha e Inglaterra se enfrentarão para ver quem chega à grande final do Europeu Sub-21 disputado na Polônia. Ambas as partidas serão disputadas na próxima terça-feira (27), em Cracóvia.

Itália pressiona e sai na frente

Bernardeschi toca entre as pernas do goleiro alemão e abre o placar (Foto: Stephen Pond/Getty Images)

Precisando da vitória para garantir a classificação, a seleção italiana começou a partida com algumas mudanças no time titular que deixaram a equipe um pouco mais leve e logo nos primeiros minutos, pressionou bastante a saída de bola dos alemães que até de forma bem tranquila, tentava sair jogando.

Mas a primeira chance foi para a Alemanha, após cobrança de falta, Kempf cabeceou sozinho para o fundo das redes, mas a arbitragem assinalou impedimento para alívio italiano. Pouco minutos depois, os jovens italianos fizeram boa trama ofensiva e a bola chegou nos pés de Conti que cruzou na área, Benassi cabeceou e o goleiro alemão defendeu sem maiores problemas.

Aos poucos, a Itália conseguia controlar as ações da partida e Pellegrini quase marcou em chute de média distância, mas Pollersbeck conseguiu realizar a defesa e na sequência, a defesa afastou o perigo. Alguns minutos mais tarde, Barreca tabelou com Chiesa pela esquerda e cruzou na área, mas ninguém chegou para concluir.

Quando a partida parecia mais sob controle da Alemanha, os defensores alemães saíram jogando errado e permitiram a Bernardeschi de ficar cara a cara com Pollersbeck e o talento da Fiorentina não perdoou e abriu o placar em Cracóvia.

Nos minutos finais, a Alemanha tentou dar uma pressionada em busca do empate, mas a defesa italiana conseguiu se sobressair e sair da primeira etapa com um importante resultado.

Superioridade permanece, e Itália garante vaga

Jogadores comemoram a vitória sobre a Alemanha (Foto: Nils Petter Nilsson/Getty Images)

Na segunda etapa, o panorama do jogo pouco mudou e a seleção italiana continuou a comandar as principais ações ofensivas, mas não pressionava tanto a saída de bola e a Alemanha tentava sair mais para o jogo na busca de igualar o marcador.

A primeira chance clara foi da Itália com Pellegrini que recebeu de Bernardeschi e mandou um chute de fora da área, obrigando o goleiro alemão a fazer uma grande defesa. Na cobrança de escanteio, Berardi teve a chance de fazer o segundo gol, mas um defensor bloqueou o arremate do atacante.

Os italianos voltaram a assustar quando realizaram boa trama ofensiva pela direita com a dupla Berardi e Conti, o lateral da Atalanta tentou o cruzamento rasteiro, mas Stark conseguiu tirar o perigo antes da finalização de Petagna.

Já os alemães pouco assustavam o gol italiano muito por conta da falta de criatividade da equipe dirigida por Kuntz e pela ótima partida defensiva de Caldara e companhia. Numa das poucas chegadas, Gnabry conseguiu evitar a saída de bola e fazer um cruzamento para a área, mas Donnarumma, em dois tempos, conseguiu fazer a defesa.

No fim da partida, as equipes já exaustas e cientes do placar da outra partida que interessava e muito para as duas seleções, ficaram tocando bola de lado esperando o tempo passar e assim terminou a partida em Cracóvia, com vitória italiana e classificação garantida para ambas.