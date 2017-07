Volante Gonalons deixa Lyon, assina com a Roma e projeta: "Quero ganhar troféus aqui"

Google Plus

Gonalons é o quarto reforço da Roma para a temporada que vem (Foto: Divulgação/AS Roma)

A Roma segue se ativa neste mercado de transferências. Nesta segunda-feira (3), o clube da capital da Itália anunciou a chegada do volante Maxime Gonalons, de 28 anos. Depois de oito temporadas defendendo o Lyon, o jogador assinou contrato de quatro anos com a Roma. A diretoria giallorossa pagou € 5 milhões (R$ 18,7 milhões) à agremiação francesa para contratar o atleta.

Gonalons realizou exames médicos nesta segunda-feira e, depois de aprovado, foi direto a Trigoria, bairro onde fica localizado o centro de treinamento da Roma, para formalizar o vínculo com os giallorossi. Em entrevista à Roma TV, o jogador comemorou o acerto e projetou conquistar títulos em sua nova casa.

“Estou muito orgulhoso de me juntar a este enorme clube, um dos melhores da Itália. Estou orgulhoso e consciente da responsabilidade. Eu respeito aqueles que vieram antes de mim e eu quero ganhar troféus aqui, dizer do que eu sou capaz”, afirmou.

Gonalons troca de clube pela primeira vez na carreira (Foto: Divulgação/AS Roma)

O jogador destacou o desejo da Roma em contratá-lo, e revelou que conversou com o diretor esportivo do clube, Monchi, e com o técnico da equipe romanista, Eusebio Di Francesco.

“Fiquei convencido por tudo o que está acontecendo no clube. Eu enfrentei essa equipe na Europa League, então entendi a qualidade desses jogadores. Além disso, a Roma deixou claro que eles me queriam e nem por um momento eu não tive dúvida. Depois de falar com Monchi e o treinador, percebi o quão determinado eles são, e é por isso que o negócio foi concluído muito rapidamente”, pontuou.

Gonalons jogou toda sua carreira no Lyon. O jogador chegou ao clube francês ainda com 10 anos de idade. Após passar pelas categorias de base, chegou ao profissional na temporada 2009/10. Ele disputou 334 jogos, marcou 13 gols e deu 12 assistências durante sua trajetória pelo time principal do Lyon.

Após Héctor Moreno, Rick Karsdorp e Lorenzo Pellegrini, Gonalons é a terceira contratação da Roma para a próxima temporada.