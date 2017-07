Juventus bate rival Roma nos pênaltis e se despede de tour nos Estados Unidos com vitória

O Gillette Stadium, localizado em Massachusetts (EUA), está acostumado a receber grandes partidas do New England Patriots, equipe que disputa a Liga Profissional de Futebol Americano. Todavia, neste domingo (30), o estádio foi o palco escolhido para receber um grande clássico do futebol que nós, brasileiros, estamos acostumados.

Juventus e Roma, em tour de pré-temporada nos Estados Unidos, protagonizaram um jogo bastante disputado, decidido apenas nas penalidades. Após um movimentado 1 a 1 no tempo regulamentar, gols de Mandzukic, pela Juventus e Dzeko, pela Roma, a Vecchia Signora foi impecável nos pênaltis, convertendo suas cinco cobranças. Pela Roma, apenas Tumminello desperdiçou, parando em bela defesa de Pinsoglio. O embate foi válido pela International Champions Cup.

Com a vitória, a equipe de Massimiliano Allegri encerra a pré-temporada no continente americano com retrospecto positivo. Antes do clássico deste domingo (30), a Juventus já havia vencido o Paris Saint-Germain por 3 a 2. O único insucesso veio diante do Barcelona, por 2 a 1.

A Roma, por sua vez, sofreu seu primeiro revés na Internacional Champions Cup. Em seus dois compromissos anteriores, a equipe giallorossi somou uma vitória e um empate, contra Tottenham e Paris Saint-Germain, respectivamente.

O torneio de caráter amistoso serviu para testes, ambientação de novos reforços e preparação das equipes visando o começo da temporada 2017/18. O pontapé inicial da Serie A será no dia 20 de agosto.

Jogo parelho: um tempo de cada equipe

No Gillette Stadium, cada equipe dominou uma parte do jogo (Foto: Divulgação/AS Roma)

Logo nos primeiros minutos de jogo, as duas equipes mostraram bastante intensidade e vontade de vencer. Apesar da primeira chance de gol ter saído dos pés de Dzeko, a atual hexacampeã italiana logo controlou os rumos da partida e dominou as ações na primeira etapa.

Após desperdiçar boas chances com Dybala, Cuadrado e Pjanic, a Vecchia Signora abriu o placar com Mario Mandzukic. Aos 29', o croata recebeu de Alex Sandro, driblou o goleiro Alisson e anotou belo gol para a equipe de Turim. Após o tento, a equipe de Turim não sofreu grandes ameaças.

Promovendo testes, Allegri voltou com uma equipe bastante modificada para a segunda etapa. Foram cinco alterações já durante o intervalo. Di Francesco, por sua vez, manteve a equipe base da primeira metade de jogo. Com isso, o time da capital italiana cresceu no jogo e envolveu a Juventus durante os 45 minutos finais.

Logo aos 6', Strootman assustou o torcedor bianconero ao carimbar a trave de Pinsoglio. A pressão surtiu efeito aos 29' do segundo tempo, quando a Roma chegou ao gol de empate. Kolarov deu assistência para Dzeko deixar tudo igual no placar. Após o empate, Di Francesco sacou Perotti e Dzeko e pouco aconteceu em campo nos 15 minutos finais.

Penalidades: estreantes em foco

Douglas Costa foi o responsável pela quinta cobrança juventina (Foto: Divulgação/Juventus FC)

Com as equipes bastantes modificadas, as duas listas de batedores ficaram recheadas de estreantes e jovens jogadores. Pela Juventus, os escolhidos foram Lichtsteiner, Barzagli, Bernardeschi, Khedira e Douglas Costa. Na Roma, cobraram Tumminello, Pellegrini, Iturbe, Bruno Peres e Cengiz Ünder.

Logo na primeira penalidade romanista, o jovem atacante Tumminello parou em boa defesa de Carlo Pinsoglio. Lichtsteiner converteu a sua cobrança e colocou a Juve em vantagem. A partir daí, as duas equipes alternaram acertos até chegar à cobrança derradeira.

Nos pés de Douglas Costa, estava a responsabilidade de decretar a vitória juventina. E o principal reforço bianconero para 2017/18 não decepcionou. Vitória da Juventus nos Estados Unidos!