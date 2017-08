Depois de Bonucci, Marchisio pode ser mais um a trocar Juventus pelo Milan, diz TV italiana

Um dos capitães da Juve, Marchisio pode ser o próximo a deixar o clube rumo a Milão (Foto: Cláudio Villa/Getty Images)

Após um período estudando as possibilidades no mercado, a diretoria do Milan fechou com o atacante Nicola Kalinic, da Fiorentina. E não para por aí. A diretoria rossonera ainda busca um meio-campista para compor o elenco, e a bola da vez é Claudio Marchisio, da Juventus.

De acordo com o canal italiano Rai Sports, o atleta está com problemas de relacionamento com o técnico Massimilliano Allegri e demonstra insatisfação no clube. Na fina da Supercopa Italiana, contra a Lazio, o camisa 8 não foi sequer utilizado pelo comandante. Além disso, a Vecchia Signora anunciou recentemente a contratação do francês Blaise Matuidi incrementar o meio-campo da equipe.

Se o interesse do Milan se tornar em contratação, Marchisio será o segundo atleta nesta janela de transferências a trocar os bicanconeri pelo Diavolo. O zagueiro Leonardo Bonucci deixou Turim e rumou a Milão em meados de julho por € 40 milhões.

Contudo, os rossoneri já deixaram claro que só irão avançar nas negociações caso o Marchisio pedir para ser negociado. Do contrário, a diretoria milanista não irá atrás do italiano.

Marchisio é um dos jogadores mais conhecidos da Juventus. Formado na base da Vecchia Signora, o camisa 8 já atuou em 279 jogos pelo time de Turim. Sofreu com lesões nas últimas duas temporadas; em 2016/17 só foi utilizado em 18 jogos e marcou apenas um gol.