Algoz da Internazionale, atacante Kalinic é anunciado pelo Milan

Kalinic já marcou quatro gols contra a Inter, arquirrival do Milan (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

No Twitter, o Milan anunciou, neste domingo (20), o atacante Nikola Kalinic como novo reforço. Um dos destaques da Fiorentina, o jogador croata, de 29 anos, realizará exames médicos na manhã desta segunda-feira (21), na clínica La Madonnina, em Milão. Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, o Milan desembolsará € 10 milhões pelo empréstimo de uma temporada do atacante. O acordo inclui obrigação de compra, fixada em € 15 milhões.

Kalinic chega ao Milan com a fama de carrasco da Internazionale, arquirrival da equipe rossonera. Em quatro partidas contra a Beneamata, o atleta marcou quatro gols. Em setembro de 2015, ele comandou a vitória por 4 a 1 da Fiorentina diante dos nerazzurri, em pleno San Siro.

Depois de realizar dez contratações na atual janela de transferência, o mercado do Milan diminuiu de ritmo. A saída do centroavante Carlos Bacca, no entanto, fez a diretoria ir atrás de outro atacante. Foi então que o nome de Kalinic ganhou força. O croata já vinha sendo monitorado pelos rossoneri e demonstrado desejo de jogar pelo clube. Ele, inclusive, recusou uma proposta do Everton para aguardar uma oferta oficial do Diavolo.

Kalinic é o 11º reforço do Milan para a temporada 2017/18. Antes, chegaram (na ordem) Mateo Musacchio (zagueiro), Franck Kessié (meio-campista), Ricardo Rodríguez (lateral-esquerdo), André Silva (atacante), Fabio Borini (atacante), Hakan Çalhanoglu (meia), Andrea Conti (lateral-direito), Antonio Donnarumma (goleiro), Leonardo Bonucci (zagueiro) e Lucas Biglia (meio-campista).

Mais dois reforços

Além de Kalinic, os investidores chineses, novos donos do Milan, irão injetar uma quantia extra no mercado para a contratação de mais dois jogadores. Os dirigentes italianos desejam reforçar a equipe com mais um atacante e um meio-campista. A janela de transferências fecha no dia 31 de agosto.

O nome de Pierre-Emerick Aubameyang, do Borussia Dortmund, é ventilado pelos arredores de San Siro, e o próprio jogador já manifestou seu desejo de retornar à agremiação onde começou a carreira. Keita Baldé, que está de saída da Lazio, é outro que tem sido especulado no time milanês.