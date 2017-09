Protagonista na última temporada, jovem atacante Suso renova com o Milan até 2022

(Foto: Divulgação/AC Milan)

Depois de dar a volta por cima e se tornar um dos principais jogadores do Milan na última temporada, Suso teve seu contrato renovado nesta segunda-feira (25). O novo contrato do atleta com o clube de Milão vai até 2022, com um salário triplicado para € 3 milhões por temporada.

Depois de ter um início de carreira apagado no Liverpool, o espanhol foi emprestado para o Almeria (ESP), onde conseguiu desempenhar bom papel, despertando o interesse do Milan. Chegando ao time rossonero em 2014, Suso foi novamente emprestado, desta vez ao Genoa, para se adaptar às características do Calcio.

Tal período ajudou o atacante a evoluir em alguns aspectos e aprimorar algumas deficiências técnicas. Retornando ao Milan, o espanhol consolidou-se como uma das figuras mais importantes da equipe em 2016/17. Com sete gols e nove assistências, Suso assumiu o papel de 'garçom' na última temporada.

Com atuações que lhe renderam a convocação para a seleção espanhola neste ano, Suso se tornou um dos protagonistas no ataque do Milan. E a boa fase segue. Neste início de 2017/18, já são dois gols e duas assistências em dois jogos pelo Diavolo, além de ser eleito o "homem do jogo" nas duas partidas oficiais que disputou pela Serie A.

Cutrone valorizado

Ainda na tarde desta segunda (25), logo após a renovação de Suso, o Milan também anunciou em suas redes sociais oficiais o aumento salarial do jovem atacante Patrick Cutrone. Sem valores revelados, o aumento não altera a duração de seu contrato, válido até 2021.

(Foto: Divulgação/AC Milan)

O italiano de 19 anos é o maior artilheiro das categorias de base do Milan. Pelo ótimo desempenho, o jovem foi promovido ao time titular ao final da temporada passada. Entretanto, ganhou espaço na equipe de Vincenzo Montella somente em 2017/18, anotando quatro gols em cinco partidas com a camisa rossonera.