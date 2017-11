Juventus troca chave no segundo tempo, vira sobre Benevento e encosta na liderança

De virada, a Juventus venceu o Benevento, neste domingo (5), no Allianz Stadium, em Turim, pela 12ª rodada da Serie A. No primeiro tempo, o meia-atacante Amato Ciciretti abriu o placar para o time visitante. No entanto, Gonzalo Higuaín e Juan Cuadrado fizeram 2 a 1 para a Vecchia Signora na etapa final e selaram a vitória. Os jogadores bianconeri usaram uma camisa comemorativa ao aniversário de 120 anos do clube.

Com o resultado, a Juventus toma a vice-liderança das mãos da Internazionale, que empatou com o Torino mais cedo. Os juventinos foram a 31 pontos, um a mais que a Inter e um a menos que o líder Napoli. Os napolitanos empataram com o Chievo, em Verona, e permitiram a aproximação dos bianconeri.

A situação do Benevento na tabela de classificação é totalmente oposta à da Juve. Na última colocação, os giallorossi ainda não pontuaram no campeonato. Eles estão a oito pontos de Sassuolo e Spal, primeiros times foram da zona de rebaixamento.

Agora, os campeonatos europeus fazem uma pausa devido à Data Fifa, período para realização de jogos entre seleções. Por isso, a Serie A voltará à ativa daqui a duas semanas. No dia 19, a Juventus vai visitar a Sampdoria, em Gênova, à medida que o Benevento tentará reabilitação na liga diante do Sassuolo, em casa.