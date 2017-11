Icardi arrebenta, Inter vence Atalanta e assume vice-liderança da Serie A

No fim de tarde desse domingo (19), a Internazionale recebeu a equipe da Atalanta, no Giuseppe Meazza, em partida válida pela 13° rodada da Serie A, e saiu vencedora por 2 a 0. Após primeira etapa truncada, os nerazzurri chegaram à vitória com dois gols de cabeça do artilheiro Mauro Icardi. Agora, o argentino tem 13 tentos em 13 jogos.

Com a vitória, os nerazzurri ultrapassam a Juventus, que perdeu para a Sampdoria em Gênova, e encostam no líder Napoli. A distância para o time do Sul da Itália é de apenas dois pontos – 33 contra 35. Já a Atalanta estaciona na 11ª colocação, com 16 pontos.

No próximo sábado (25), às 17h45, a Inter vai à Sardenha enfrentar o Cagliari, enquanto a Atalanta buscará reabilitação diante do lanterna Benevento, em Bérgamo, na segunda-feira (27), às 17h45.

Primeiro tempo duro e com poucas chances

Quando a bola rolou para Giuseppe Meazza par Internazionale e Atalanta, ambos os clubes demonstraram muito estudo e respeito mútuo, tanto que nos primeiros 15 minutos de jogo nada de muito importante aconteceu. A primeira chance de gol veio do lado dos visitantes. Hateboer arriscou e obrigou o goleiro Handanovic a fazer uma importante defesa.

Aos 22 minutos os donos da casa levantaram sua torcida pela primeira vez na partida. Em contra-ataque puxado com muita velocidade por Perisic pelo lado esquerdo, a bola ficou nas mãos de Berisha após cruzamento.

Foi apenas aos 25, porém, a Inter chegou com real perigo ao gol adversário. Em bela jogada de Borja Valero, que deixou o artilheiro Icardi na cara do gol, Berisha fex um milagre e salvou os visitantes de sair atrás no placar.

A essa altura os mandantes tinham o controle do jogo, mas não conseguiam converter essa superioridade em tentos. Com meia hora de partida Icardi quase alcançou cruamente de Candreva, e os nerazzurri reclamaram de um possível pênalti.

Gol no início da segunda etapa encaminha vitória da Inter

Os comandados de Spalletti voltaram obstinados a vencer no segundo tempo. Logo de cara já foi possível perceber uma nova postura dos mandantes, que chegaram com perigo mais uma vez com Icardi, que cabeceou nas mãos de Berisha pós cruzamento de Perisic.

Mas a Inter não demorou a chegar novamente com perigo, e, dessa vez, o capitão do time de Milão foi fatal. Icardi subiu livre de marcação no meio da grade área adversária em cruzamento vindo de falta da direta, e cabeceando com muita precisão, não deu chances para o arqueiro adversário para tirar o zero do marcador.

Após o gol os mandantes seguiram com o domínio do confronto, tanto que, aos 60, D'ambrosio deu uma linda assistência para Icardi marcar seu segundo gol na partida e décimo terceiro na Serie A. O artilheiro teve a inteligência de movimentar-se sem a bola para chegar mais uma vez livre de marcação e, mais uma vez de cabeça, aumentar a vantagem interista.

A Atalanta viu-se obrigada a sair mais pro jogo depois do segundo gol adversário. Petagna arriscou um perigoso chute, mas Handanovic estava lá para salvar a Internazionale.

Até o fim, bastou para os mandantes administrar a vantagem construída no início da segunda etapa. Ainda deu tempo de Perisic arriscar um poderoso chute de fora da área, que passou perto do gol. A Atalanta não conseguiu assustar mais Handanovic, e a Inter garantiu mais três pontos na tabela de classificação.