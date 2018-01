Técnico do Milan, Gattuso faz dedicatória especial a Carlo Ancelotti

Dupla ajudou o Milan a conquistar a Champions em 2007 (Foto: John Walton - Empics/PA Images via Getty Images)

O técnico do Milan, Gennaro Gattuso, completou na última terça-feira (9) 40 anos e recebeu diversas homenagens de ex-jogadores e treinadores. Por isso, resolveu retribuir o afeto recebido com um emocionante vídeo-carta, no qual agradeceu a todos que lhe parabenizou pela data. Ele fez uma menção especial a Carlo Ancelotti, que havia redigido uma carta ao atual treinador milanista.

"Caros amigos, os parabéns que recebi de vocês me emocionaram. Fui inundado de mensagens carinhosas de torcedores e quero dizer obrigado, porque estavam sempre ali quando eu jogava e reencontrei vocês agora que sou treinador. Agradeço também aos meus familiares, aos meus amigos e a todos aqueles que se lembraram de mim", disse nos primeiros segundos da vídeo-carta e, no final, deixou um carinhoso recado para o seu ex-treinador Ancelotti.

"Por último, o que posso dizer? Eu li a carta do Carlo [Ancelotti], aquele Milan não tinha apenas uma alma, tinham várias que estavam sempre prontas para superar os próprios limites. Com você, saímos de Istambul [citando a famosa final da Champions League de 2005 onde o Liverpool virou um jogo perdendo por 3 a 0 no intervalo] e por você chegamos em Atenas [nova final entre Milan e Liverpool, em 2007, que terminou com triunfo italiano]. Esse ficará guardado como um aniversário inesquecível. Com afeto, o vosso Gattuso", concluiu.

'Rino' Gattuso, como é conhecido carinhosamente, jogou por 13 anos no Milan, conquistou tudo que poderia e se tornou o técnico do clube há alguns meses, sucedendo Vicenzo Montella no cargo. Depois de alguns resultados ruins, o time parece que estar entrando no caminho certo e vem de bons resultados, inclusive uma vitória no Derby della Madonnina que valeu vaga para as semifinais da Copa Italia.