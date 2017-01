Ibra marca no fim e United arranca empate contra Liverpool pela Premier League

O Manchester United segue sua série invicta. Nesse domingo (15), o time de José Mourinho recebeu o seu rival Liverpool pela 21ª rodada da Premier League, no Estádio de Old Trafford.

A partida terminou empatada em 1 a 1. Os gols foram marcados por James Milner, que abriu o placar de pênalti aos 27 minutos do primeiro tempo, e Zlatan Ibrahimovic, que empatou aos 39' da segunda etapa.

Com o empate, os Red Devils chegam aos 40 pontos, perdem a oportunidade de se igualarem ao rival Manchester City e continuam na sexta posição. Enquanto o time de Anfield perdeu uma posição e agora está na terceira colocação, com 45 pontos conquistados.

Na próxima rodada, o United visita o Stoke City no sábado (21), às 13h. Já os Reds recebem o Swansea, também no sábado, às 10h30.

United é levemente superior, mas Liverpool abre placar depois de vacilo de Pogba

A partida iniciou-se em Old Trafford com os visitantes mostrando que iam dificultar a saída de bola dos donos da casa. E já aos dois minutos de jogo, a tática deu certo, quando Valencia vacilou, Origi roubou a bola, avançou pela esquerda, mas a bola acabou saindo em escanteio.

O United daria a resposta com as jogadas de Martial pela esquerda. Primeiramente o atacante francês arrancou em velocidade, entrou na área, caiu e pediu pênalti, no entanto o árbitro deu apenas tiro de meta para os Reds. Um minuto depois, o camisa 11 dos Red Devils cruzou para Ibrahimovic desviar, dentro da área, porém a bola ficou longa e o sueco não conseguiu finalizar com qualidade.

Ibra apareceria novamente pouco depois, quando Klavan recua bola curta para Mignolet e o camisa 9 do United divide com o goleiro belga e bola quase entra, saindo por cima por muito pouco. Aos 18’, uma das melhores oportunidades dos donos da casa: Mkhitaryan deu lindo passe para Pogba, que recebeu, ajeitou o corpo e chutou de esquerda, todavia a bola saiu à esquerda do gol do Liverpool.

O jovem lateral direito Arnold recebeu belo passe no ataque, limpou bem a jogada e finalizou, entretanto a bola carimbou Martial, que o acompanhava. Pouco depois, Jones errou, Firmino roubou a bola e quase entregou para Origi, mas Rojo cortou antes e jogou para escanteio. Após a cobrança do tiro de canto, Pogba subiu alto e bateu com a mão na bola: pênalti. Aos 27’, Milner cobrou bem e abriu o placar em Old Trafford.

Milner, como de costume, cobrou muito bem a penalidade (Foto: Mike Hewitt/Getty Images)

Como resposta, o United avançou. Depois de cobrança de escanteio, Herrera foi mais rápido, pegou rebote na entrada da área e foi derrubado. Na bola Ibrahimovic, que bateu forte e Mignolet fez grande e difícil defesa, aos 32’. Já oito minutos depois, Mkhitaryan recebeu grande passe pelo meio, avançou e chutou de esquerda, perdendo grande chance em ótima defesa do goleiro adversário.

Donos da casa pressionam e chegam ao empate com Ibra

A segunda etapa de jogo teve um Liverpool ainda mais recuado e muita pressão do time de José Mourinho. Porém a primeira grande chegada dos quarenta e cinco minutos finais foi dos Reds aos 3’, com Origi. O atacante belga recebeu na esquerda, limpou para o meio e bateu perigosamente, com a bola saído em escanteio após desvio de Jones.

Pela esquerda Martial não tinha o bom desempenho que teve nos últimos jogos e não conseguia passar pelo jovem lateral Alexander Arnold e acabou sendo substituído. Em seu lugar, Juan Mata entrou na partida. Aos 10’ do segundo tempo, Mhkitaryan perdeu nova chance: o armênio recebeu ótimo passe de Ibra, avançou pela direita em velocidade, mas ao invés de finalizar, tocou para Martial, que não conseguiu desviar de letra e bola se perdeu pela lateral.

Nove minutos depois, Rooney, que havia entrado no lugar de Carrick, recebeu na entrada da área e bateu fraco, para fora, à direita de Mignolet. Como resposta, o time de Klopp saiu em contra-ataque e Cam cruzou, da direita, para Wijnaldum, que dentro da área cabeceou por cima do gol de De Gea.

O gol do United parecia estar perto. Aos 37’, Herrera cruzou da direita, Mata desviou e bola chegou em Rooney, que ajeitou o corpo e bateu forte para grande defesa de Mignolet, mas impedimento, incorreto, já havia sido marcado e lance estava invalidado. Dois minutos depois, aos 39 minutos, enfim o gol saiu. Rooney entrou na área, foi até a lindo de fundo, cruzou, Fellaini cabeceou na trave, Valencia pegou rebote, tocou para Ibra, que de cabeça deixou tudo igual.