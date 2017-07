Após passagem apagada pelo Torino, Joe Hart acerta com West Ham

Hart está de volta à Premier League depois de uma temporada na Itália (Foto: Divulgação/West Ham United)

Joe Hart está de volta ao futebol inglês. Depois de ficar sem espaço no Manchester City com a chegada do técnico Pep Guardiola, e ser emprestado na última temporada para o Torino, o goleiro é o novo reforço do West Ham. O empréstimo por uma temporada foi confirmado nesta terça-feira (18).

Hart tem dez temporadas de experiência na Premier League (nove no Manchester City e uma por empréstimo no Birmingham City) e volta após um ano no futebol italiano. Sem espaço no time de Manchester, com a permanência de Claudio Bravo e a contratação de Ederson junto ao Benfica, o bicampeão inglês será emprestado novamente.

“É importante para mim jogar futebol, e ter a oportunidade de chegar e jogar é incrível. Por jogar na Premier League em uma grande equipe como o West Ham, estou bem ansioso para a temporada. Sempre amei a equipe. Acho que você não conseguirá achar alguém, exceto os rivais em Londres, que não ama esta equipe. Eles têm muita história e eu sempre amei jogar contra o West Ham”, disse Hart, à West Ham TV após ser anunciado.

“Nos mudamos para o London Stadium e temos Slaven [Bilic, técnico do time] no comando, já conversamos e sempre gostei dele como treinador. Ele fez um grande trabalho na Croácia e está fazendo outro grande trabalho aqui, então tomar a decisão de vir não foi muito difícil”, acrescentou.

Hart tem mais de 300 jogos na Premier League (Foto: Divulgação/West Ham United)

O inglês elogiou sua passagem pelo Torino, mas deixou claro que queria voltar à Inglaterra. Ele também falou sobre a possibilidade de enfrentar o Manchester City logo antes do começo do campeonato, em um amistoso na Islândia contra os Citizens no dia 4 de agosto.

“Foi um ano divertido e eu gostei de participar da Serie A e do Torino, mas estou pronto para voltar e ansioso para fazer parte desta liga fantástica de novo. Obviamente eu acabei deixando o Manchester City, mas o clube como um todo, especialmente os fãs, sempre foram fantásticos comigo. Sempre será uma equipe especial para mim. Será divertido jogar contra eles”, assumiu o inglês.

Hart teve 302 jogos em suas dez temporadas na Premier League e é o atual goleiro titular da Seleção Inglesa, com 71 aparições pelo English Team desde 2008 – foi titular da equipe nas Euros de 2012 e 2016 e na Copa do Mundo de 2014.

Ele também venceu quatro vezes a Luva de Ouro da Premier League, prêmio dado ao goleiro com mais jogos sem tomar gols em uma temporada no campeonato (maior vencedor ao lado de Petr Cech), e esteve no time do ano da PL em duas ocasiões – 2009/10 e 2011/12.