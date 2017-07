Em meio a especulações, Alexis Sanchez retorna aos treinos do Arsenal

Foto: John Walton/PA Images via Getty Images

Depois de quatro semanas de descanso, Alexis Sánchez retornará ao Arsenal. Mesmo que o atacante esteja envolvido em muitas notícias sobre uma possível saída, o técnico Arsène Wenger confirmou que ele se juntará ao resto do elenco no domingo (30) para se preparar para a Premier League.

Em uma pré-temporada cheia de rumores, a imprensa europeia chegou a afirmar que Sánchez teria acertado com o Paris Saint-Germain ou com o Manchester City, principalmente, com a ideia de vencer a Champions League. No entanto, o treinador dos Gunners negou a saída do chileno diversas vezes, e a volta do jogador ao grupo deve diminuir essas especulações.

Além do atacante, o zagueiro alemão Shkodran Mustafi também irá se reincorporar ao time, vindo das férias. Wenger deu entrevista à Arsenal Player e falou sobre o processo de readaptação e obtenção de ritmo de jogo.

"Primeiro temos que fazer um 'check-up' para saber como eles estão, se trabalharam bem nesse período. Depois, eles precisam de um programa ajustado para sabermos quão rápido poderão voltar a jogar. É óbvio que depende também da necessidade do elenco, porque isso tudo influencia na hora de decidir. Dá para colocá-los no banco quando ainda não estão aptos?", explicou o comandante.

Alexis tem contrato até o meio do ano que vem, e ainda não há sinal de um possível renovação. Estrela do Arsenal, ele disputou 51 jogos na última temporada e marcou 30 gols, além de dar 19 assistências - tais marcas transformam o chileno no jogador que mais atuou nessa época, e também o maior goleador. Ele foi o responsável de um dos tentos na final da FA Cup, conquistada sobre o Chelsea em maio.

Os Gunners ainda estão disputando a Emirates Cup, torneio amistoso. As próximas partidas serão contra o Benfica e o Sevilla, no sábado (29) e domingo (30), respectivamente, e ambas serão às 12h20.