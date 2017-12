De Bruyne desequilibra, Gabriel Jesus perde pênalti, e City despacha Tottenham

O Manchester City segue imbatível na Premier League. Neste sábado (16), os Citizens golearam o Tottenham, por 4 a 1, no Etihad Stadium, em jogo válido pela 18ª rodada da liga inglesa. O jogo contou com dois destaques: o meia Kevin De Bruyne o meia-atacante Raheem Sterling.

O primeiro marcou um gol, sofreu um pênalti e participou da construção da jogada de outros dois tentos (terceiro e quarto). Já o segundo balançou as redes duas vezes. Gabriel Jesus, que foi reserva de Sergio Agüero, entrou no segundo tempo e perdeu um pênalti – sua cobrança parou na trave. O meia Christian Eriksen fez o gol dos Spurs.

Com o resultado, o City chega a 52 pontos e continua soberano no topo da liga, 14 pontos à frente do rival e vice-líder, Manchester United, que joga neste domingo (17). Já o Tottenham, com 31 pontos, cai uma posição, ocupando assim o sétimo lugar. O Liverpool pega o lugar dos Spurs, que, devido à goleada sofrida para o clube de Manchester, ficou com saldo de gols inferior ao do Liverpool – 14 a 13.

Agora, o City faz uma pausa na Premier League e coloca suas atenções na Copa da Liga. Na terça-feira (19), às 17h45, os Citizens visitam o Leicester City, no King Power Stadium. O Tottenham, por sua vez, volta a campo no próximo sábado (23), às 15h30, para enfrentar o Burnley, fora de casa, pela liga inglês. Ambos os jogos no horário de Brasília.

Confira o lance a lance do jogo:

93' FIM DE JOGO: Manchester City 4x1 Tottenham.

92' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO TOTTENHAM!!! ERIKSEN!!!

O meia dinamarquês conduz a bola em diagonal, a defesa do City não consegue pará-lo e ele fuzila de canhota, no canto esquerdo de Ederson.

90' CARTÃO AMARELO

Para Sissoko, que pisou no pé de Delph.

90' Três minutos de acréscimos.

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CITY!!! STERLING!!!

Dier falha, Sterling fica cara a cara com Lloris e transforma a vitória em goleada.

88' SUBSTITUIÇÃO NO TOTTENHAM

Sai: Danny Rose

Entra: Llorente

87' DEFESAÇA!!!

Sterling finaliza de três dedos, da entrada da área, mas Lloris, com os dedos da mão esquerda, põe para escanteio.

85' NA TRAVE!!!

Bernardo Silva chuta no cantinho, Lloris se estica todo, faz a defesa, e a bola ainda toca no poste.

84' SUBSTITUIÇÃO NO CITY

Sai: Sané

Entra: Bernardo Silva

83' SUBSTITUIÇÃO NO TOTTENHAM

Sai: Dele Alli

Entra: Sissoko

82' SUBSTITUIÇÃO NO CITY

Sai: Gündogan

Entra: Phil Foden

79' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CITY!!! STERLING!!!

De Bruyne escapa da falta, toca para Gündogan, que acha Sané às costas de Trippier. O alemã rola para Sterling, na pequena área, fazer o 3 a 0.

78' Lamenta comete falta em Fernandinho.

76' SUBSTITUIÇÃO NO TOTTENHAM

Sai: Son

Entra: Lamela

74' PERDEU!!!

Gabriel Jesus manda a cobrança no poste direito; Sterling pega o rebote, mas manda a bola por cima da meta do Tottenham.

74' PÊNALTI PARA O CITY!!!

Vertonghen derruba De Bruyne, e o juiz aponta para a marca da cal.

72' Gabriel Jesus toca errado para Sané, que reclama com o brasileiro.

69' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CITY!!! DE BRUYNE!!!

O meio-campista belga recebe de Gündogan, leva para a canhota e solta um petardo, que Lloris não conseguiu segurar: 2 a 0.

69' O jogo recomeça, e De Bruyne também está de volta.

69' Após recebe atendimento médico no gramado, De Bruyne deixa o campo de jogo.

67' CARTÃO AMARELO

Dele Alli vai com as travas da chuteira no pé direito de De Bruyne e recebe o amarelo.

66' QUASE!!!

Sané invade a área, chuta de perna direita, e Lloris faz grande defesa. No rebote, Sterling, em posição legal, mandou por cima.

63' Son abre espaço, leva para a perna canhota e finaliza, mas a bola por muito.

62' De Bruyne finaliza rasteiro à direita do gol.

61' CARTÃO AMARELO

Dembélé pega Fernandinho por trás e passa a ficar pendurado no jogo.

60' Sterling é flagrado em posição de impedimento.

58' SUBIU!!!

Rose arrisca de fora da área, mas a coloca muita força no chute; a bola saiu por cima da meta.

56' SUBSTITUIÇÃO NO CITY

Sai: Agüero

Entra: Gabriel Jesus

54' EDERSON!!!

Kane acerta belo chute de fora da área, mas o goleiro brasileiro evita o gol de empate do Tottenham.

54' Tottenham troca muitos passes no último terço do campo.

51' CARTÃO AMARELO

Kane faz falta pesada no ataque, em Sterling, e recebe o amarelinho.

50' CARTÃO AMARELO

Delph comete falta dura em Trippier e não escapa da advertência.

48' Walker cruza forte para a área, e Lloris dá um soco na cara da redonda, afastando o perigo.

47' Dele Alli tenta lançamento, Fernandinho trava, e a bola sai pela linha lateral.

46' Agüero ganha escanteio para o time da casa.

45' RECOMEÇA A PARTIDA!

Jogadores estão de volta ao campo de jogo. O segundo tempo já vai começar.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

Com gol de Gündogan, City vai vencendo o Tottenham por 1 a 0, no Etihad Stadium, em jogo válido pela 18ª rodada da Premier League.

46' Fernandinho derruba Dele Alli. Falta para o Tottenham.

45' Gündogan abre espaço e busca o canto esquerdo do gol, mas Lloris, seguro, realiza a defesa.

45' Juiz dá dois minutos de acréscimos.

43' Agüero chuta de canhota, a bola explode na mão esquerda de Rose, e os jogadores do City ficam pedindo pênalti. Árbitro mando o jogo seguir.

42' Infração de Dembélé em Walker.

41' Após linda jogada coletiva do City, Fernandinho encontra Agüero às costas da marcação dentro da área. O atacante, porém, estava em posição irregular.

39' Dele Alli pisa no pé de Gündogan, e o árbitro assinala falta.

36' CARTÃO AMARELO

Otamendi leva demais o pé e acerta a cara de Kane. Amarelo para o zagueiro do City.

35' Toque de mão de Dembélé. Falta a favor do City.

34' TIROU TINTA DA TRAVE!!!

Kane recebe de Eriksen, o atacante ajeita e bate colocado. A bola passa rente à trave esquerda da meta de Ederson.

32' Agüero arremata da intermediária, de canhota, e a bola sai pela esquerda do gol.

30' Trippier recebe atendimento médico no gramado do Etihad Stadium.

30' Fernandinho faz falta em Trippier, e o lateral-direito do Tottenham fica no chão.

30' Son invade a área, porém é desarmado pela defesa dos Citizens.

28' UHHH!!!

Sané encontra Agüero dentro da área, o atacante argentino solta uma pancada, mas Rose trava o chute.

26' SALVA O GOLEIRO!!!

City aumenta pressão, Gündogan arremata, e Lloris espalma.

26' Eriksen alça bola à área do City, mas ninguém consegue tocar na redonda.

24' De Bruyne finaliza de fora da área, a bola desvia no meio do caminho, e Lloris defende sem dificuldade.

23' LLORIS!!!

Agüero solta um tiro de canhota, mas o goleiro faz grande defesa. Sterling isola o rebote.

22' Rose pega errado na bola e erra o cruzamento. Tiro de meta para Ederson.

21' Jogadores do Tottenham giram a bola em busca de gerar espaços na defesa do City.

18' Trippier põe muita força no cruzamento, e a bola sai do outro lado do campo.

18' De Bruyne comete falta em Danny Rose.

17' Tottenham tenta propor jogo, mas City encurta marcação e dificulta a vida dos Spurs.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CITY!!! GÜNDOGAN!

Sané cobra escanteio, e Gündogan, livre dentro da área, cabeceia para marcar 1 a 0 a favor dos Citizens.

12' Son é flagrado em posição irregular. Impedimento.

10' Sterling invade a área e chuta cruzado, mas Dier tira.

9' De Bruyne cobra falta, Agüero toca de cabeça, e a bola vai para fora.

8' City ronda a área do Tottenham, mas não encontra espaço para infiltrar.

6' Tottenham avança suas linhas e dificulta a transição defesa-ataque do Manchester City.

4' Dembélé pega a perna esquerda de De Bruyne, e o juiz marca a infração no meio-campo.

2' Fernandinho comete falta por trás em Dembélé.

1' De Bruyne avança pela direita e tenta passe a Agüero, mas o atacante faz movimento inverso, e a bola sai pela linha de fundo.

0' COMEÇA O JOGO!

Manchester City vai dar a saída de bola.

Jogadores estão subindo para o gramado do Etihad Stadium!

Faltam 15 minutos para o início de jogo, torcedor!

REENCONTRO

O lateral-direito Kyle Walker enfrenta o Tottenham pela primeira vez desde que deixou o clube. Na última janela de transferências, o jogador inglês trocou os Spurs pelo Manchester City, que desembolsou £ 50 milhões (cerca de R$ 208 milhões) para contar com o atleta.

Por questões pessoais, o meia David Silva fica de fora do jogo. Em seu lugar entra o alemão Gündogan. No ataque, Agüero assume a vaga de titular, e Gabriel Jesus vai para o banco.

Banco do Tottenham: Vorm, Foyth, Aurier, Davies, Sissoko, Lamela e Llorente.

Banco do City: Claudio Bravo, Danilo, Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Zinchenko, Yaya Touré e Phil Foden.

Tottenham: (4-2-3-1) Lloris; Trippier, Dier, Vertonghen, Danny Rose; Dembélé, Winks; Eriksen, Dele Alli, Son; Harry Kané.

Manchester City: (4-3-3) Ederson; Walker, Otamendi, Mangala, Delph; De Bruyne, Fernandinho, Gündogan; Sterling, Agüero, Sané.

Olá, torcedor! Ambos os times já estão escalados! Vamos lá!