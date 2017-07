Ex-Tottenham, lateral Walker se torna inglês mais caro da história ao assinar com Manchester City

Foto: Divulgação/Manchester City

Nesta sexta-feira (14), o Manchester City anunciou a contratação do lateral-direito Kyle Walker, que estava no Tottenham. O jogador de 27 anos fez uma temporada acima da média, sendo escolhido o melhor na posição da Premier League, fato que contribuiu para elevar seu preço. Ele assinou um contrato de cinco anos com o novo clube e, com a negociação, se tornou o inglês e também o defensor mais caro da história do futebol.

Depois de um bom tempo de negociação, os dois times chegaram a um acordo financeiro. A princípio, o Tottenham pedia mais que o City estava interessado a pagar, e isso chegou a frustrar Pep Guardiola. No entanto, os valores finais foram definidos e, por £ 50 milhões (cerca de R$ 208 milhões), Walker é o novo reforço dos Citizens.

O valor pago pelo lateral é similar ao que o PSG pagou pelo brasileiro David Luiz, que estava no Chelsea, o que faz deles os dois defensores mais caros da história. Além disso, Kyle Walker se torna o inglês que mais custou em uma transferência, ultrapassando Raheem Sterling, que também joga pelo Manchester City.

Walker já foi apresentado no novo time, e, em entrevista, demonstrou ansiedade para se reunir com o elenco. Também elogiou Guardiola, que irá para a sua segunda temporada com o City, afirmando que a qualidade do comandante será essencial para o jogador e para a equipe.

"Estou animado por estar assinando com o City, e não posso esperar para começar. Pep Guardiola é um dos técnicos mais respeitados no mundo e sinto que ele pode me ajudar a elevar meu jogo para um nível superior", disse o lateral.

Após o clube de Manchester falhar na contratação de Daniel Alves, Walker chega para assumir a lateral direita e é a terceira contratação oficial da equipe para a próxima temporada, se juntando a Bernardo Silva e Ederson. Na última época, o Manchester City não conquistou nenhum título e, por isso, Guardiola quer contar com o elenco mais forte possível para lutar tanto pelas competições nacionais quanto pela Champions League.