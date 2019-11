Resultado Santos x Corinthians no Brasileirão 2017 (2-0)

Um grande abraço e até lá.

Timão perde a primeira fora de casa, o primeiro clássico e não aproveita tropeço do Grêmio.

Santos confirma a vitória, aproveita erros do Timão e vence a partida. Fica agora nove pontos atrás.

Acabou.

94' FECHOU! Contra-ataque mortal, enfiada de Bruno Henrique e Ricardo Oliveira entra livre para dar o tapa e matar o jogo.

93' GOOOOOL, RICARDO OLIVEIRA, DO SANTOS!

92' Minuto final.

91' PRA FOOOOORA! Fagner entra na linha de fundo, cruza para trás, Clayson bate de primeira e manda por cima do gol.

90' AMARELO, FAGNER. Por reclamação.

89' Timão ainda tenta, mas Clayson divide e a bola sai em tiro de meta.

88' Outro cruzamento de Fagner da direita, Rodriguinho desvia e a bola passa perto do gol.

87' Corinthians cansou, não tem mais forças para reagir. Santos controla o jogo.

86' Camacho entra forte e comete falta quase na bandeirinha de escanteio.

85' Reta final de jogo.

84' Ricardo Oliveira recebe na esquerda, cruza fechado demais e ninguém alcança.

83' AMARELO, CLAYSON. Falta por trás em Lucas Lima. Fora do próximo jogo.

82' MUDA O TIMÃO: Giovanni Augusto na vaga de Marciel.

81' Zeca aparece pela esquerda, cruza no fundo e Marciel manda para lina de fundo. Escanteio.

80' Jogo muito bom na Vila. Final promete.

79' São 12 chutes santistas contra 11 do Corinthians.

78' MUDA O TIMÃO: Sai Romero e entra Clayson.

77' Santos tenta respirar e atacar mais.

76' VANDERLEI! Marciel enfia para Romero, que entra na linha de fundo, cruza pra trás e Vanderlei abafa na hora certa!

75' VANDERLEEEEEEI, MAS IMPEDIDO! Outro ótimo ataque do Corinthians pela direita, mas Jô ajeitou para Camacho em impedimento.

74' MUDA O PEIXE: Alison sai e entra Leandro Donizete.

73' Alison fica no chão e não dá mais para ele.

72' Lance bizarro agora. Jô chutou travado, a bola sobrou livre para Romero, que foi dominar, se enganou com a bola, fez movimento estranho, juiz deu toque e o paraguaio nem se quer encostou na bola.

71' Santos queima o relógio, gasta o tempo.

70' Alison fica sentindo o joelho e preocupa Levir Culpi.

69' Jô rola para Rodriguinho, que finta e bate. A zaga trava e ganha escanteio.

68' PRA FOOOOORA! Fagner cruza pra trás, Romero dominou e bateu da meia-lua. Vanderlei torceu e a bola passou muito perto!

67' Jadson aciona Jô, que domina, entra na área, mas em impedimento.

66' Santos mais reativo. Timão parte pra cima.

65' MUDA O TIMÃO: Camacho na vaga de Gabriel.

64' Bom lance corinthiano trabalhando pelo chão. Jadson errou o passe final e perdeu a chance.

63' Romero muito mal no jogo. Erra tudo na esquerda.

62' VANDEEEERLEI! Fagner aciona Jô, que testa no cantinho e Vanderlei novamente cai e faz grande defesa!

61' Corinthians tenta por pressão, torcida sobe o som e o jogo cresce.

60' GOOOOOL, IMPEDIDO! Falta péssima de Jadson, Santos puxa o contra-ataque, Renato aciona Ricardo Oliveira, que arranca e bate na saída de Cássio. A bandeira demorou, mas realmente acertou na anulação.

59' AMARELO, LUCAS LIMA. Carrinho forte em Marciel.

58' NA FREEENTE! Bruno Henrique arranca pela esquerda, escapa de Fagner, cruza rasteiro, Pablo corta parcialmente, ninguém pegou o rebote e Lucas Lima dá o tapa de esquerda matando Cássio.

57' GOOOOOOOOL, LUCAS LIMA, DO SANTOS!

56' VANDERLEEEI! Gabriel mete o sapato de fora e Vanderlei teve problemas para espalmar.

55' Outra roubada de bola do Gabriel, que ficou no chão e o juiz deu falta.

54' Santos pede e a torcida sobe o som.

53' Corinthians mais ofensivo, com outra postura no segundo tempo.

52' PRA FOOOOOOORA! Fagner cruzou, Jô testou e Vanderlei apenas torceu. A bola queimou o travessão!

51' Grande começo de segundo tempo.

50' Lindo lance de Bruno Henrique pela esquerda, driblando dois. Tocou pra trás e Gabriel cortou do pé de Lucas Lima!

49' VAAAAANDEEEERLEI, MEU DEUS! Marciel chuta mal demais, Gabriel escora e Romero surge no meio da área. A bola veio pingando e Romero sentou o pé direito. Vanderlei faz milagre!

48' Jadson bate mal o escanteio e a zaga afasta.

47' Bom lance corinthiano pela esquerda com Maycon surgindo. Alison travou na hora H.

46' FOOOORA! Alison sentou o pé de fora e Cássio se assustou!

45' Começou.

45' MUDA O SANTOS: Thiago Ribeiro na vaga do Copete.

Equipes voltam para a segunda etapa.

Segunda etapa promete fortes emoções.

Resultado não é de todo mal ao Corinthians, que pode abrir oito pontos em relação ao Grêmio.

Santos foi mais perigoso e agudo na etapa, mas Corinthians teve suas chances também.

48' Acabou.

47' Minuto final.

46' Santos cresce no final.

45' Teremos mais três de jogo.

44' Goleirão corinthiano fica sentindo o ombro e o jogo é parado.

43' MEU DEUS DO CÉU, CÁÁÁÁSSIO! Erro na saída corinthiana, Lucas Lima dá para Bruno Henrique, que cruza rasteiro e Ricardo Oliveira aparece livre pelo meio. Um tapa à queima roupa e Cássio faz mais um milagre!

42' CÁSSIO! Boa tabela santista pelo meio, dividida do Lucas Lima sobrou para Ricardo Oliveira, que bate rasteiro e Cássio pega tranquilo.

41' QUAASE! Bruno Henrique recebe na área, gira e bate cruzado. Sem ângulo, a bola passa na frente da área e Corinthians respira.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Torcida única na Vila canta alto.

38' AMARELO, MARCIEL. Bruno Henrique fez fila e foi levantado pelo lateral.

37' Lucas Lima tenta ataque pelo meio, se mata sozinho e perde a bola.

36' Romero e Rodriguinho brigam demais pela bola e quase armam bom ataque.

35' Momento de pressão do Corinthians.

34' Jô cai pela esquerda, cruza rasteiro e Luís Felipe corta. Escanteio.

33' AMARELO, ROMERO. Carrinho lateral em Lucas Lima. Pesado.

32' Partida legal na Vila. Corinthians não é só defesa, Santos tenta se impor na posse.

31' AMARELO, VICTOR FERRAZ. Carrinho forte e por trás em Romero.

30' QUAAASE! Victor Ferraz bate cruzado, Copete não alcança e a bola passa raspando.

29' AMARELO, GABRIEL. Carrinho atrasado em Lucas Lima. Fora do próximo jogo contra o Vasco. Falta perigosa.

28' Timão faz blitz no ataque, mas a zaga santista tirou bem o perigo.

27' FORA! Boa jogada corinthiana pelo meio. Jô acionou Jadson, que bate de canhota, mas passou por cima.

26' São oito faltas em quase meia hora de jogo.

25' Santos tenta controlar o ritmo trocando passes no meio.

24' MUDA O SANTOS: Sai Gustavo Henrique e entra Luís Felipe.

23' A torcida santista pega no pé de Jô, que nada teve a ver com a lesão do zagueiro.

22' E parece que não dá mais para o jovem zagueiro.

21' Gustavo Henrique desarma Jô, fica no chão sentindo o joelho e jogo fica parado.

20' VANDERLEI! Fagner tira bom cruzamento da direita e Vanderlei se jogou na hora certa antes de Jô.

19' Lucas Lima cruza da esquerda, Copete atropela Marciel e juiz dá falta.

18' AMARELO, LUCAS VERÍSSIMO. Meteu a mão na bola antes do domínio do Jô.

17' Maycon divide com Alison na entrada da área, toca no corinthiano e a bola sai em tiro de meta.

16' Corinthians perde a bola e já tenta aumentar o ritmo para pressionar.

15' Marciel alinhado como um zagueiro com Romero atuando de lateral.

14' Bruno Henrique ataca pela esquerda, tenta passe cruzado, pisa na bola e se mata sozinho.

13' SUSTO! Lucas Lima bate falta da direita, Cássio saiu mal, Gustavo testou e mandou por cima.

12' Começo interessante na Vila. Propostas diferentes de jogo.

11' Santos tenta infiltração pelo meio e encontra um muro corinthiano para afastar.

10' FOOORA! Jadson bateu no canto de Vanderlei, mas ela subiu e passou em tiro de meta.

9' Jadson é atropelado na meia-lua e o Corinthians tem uma falta muito perigosa para bater.

8' VANDERLEI! Alison foi driblar Gabriel, perdeu, deu o contra-ataque que parou em Rodriguinho. O meia chutou cruzado e Vanderlei pegou!

7' SENSACIONAL, CÁSSIO!!!!!! Lucas Lima bate escanteio da direita, Gustavo Henrique testa e Cássio faz um milagre espetacular!

6' CÁSSIO! Renato bateu de longe e o goleiro foi lá pra dar um tapinha e mandar em escanteio.

5' Romero e Jadson tabelam pelo meio, mas o camisa 10 tocou pra ninguém no meio.

4' Timão cauteloso para sair jogando ao ataque.

3' Santos tenta subir a marcação. Torcida sobe o som.

2' Bruno Henrique dá o primeiro chute de fora e a bola vai quase nas arquibancadas.

1' Rodriguinho tenta primeira arrancada pela direita, mas atropela a zaga e comete falta.

0' Começou!

A bola vai rolar.

Peixe todo de branco.

Corinthians com seu uniforme novo. Camisa chumbo com detalhes laranja, calção chumbo e meias chumbo.

Raphael Klaus será o juizão da partida.

Times se cumprimentam no protocolo oficial.

Equipes em campo. Momento do Hino Nacional Brasileiro.

Já o Corinthians pode levar a vantagem para a casa dos dez pontos novamente.

O Santos, se vencer, fica nove pontos atrás do rival. E apenas um do vice, Grêmio, que perdeu ontem para o Vasco.

O Corinthians vai estrear seu novo uniforme III. A nova camisa será chumbo com detalhes laranjas. Extremamente bonita.

O Peixe vai com Vanderlei; Victor Ferraz, L. Veríssimo, G. Henrique e Zeca; Renato, Alison e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e R. Oliveira

O Timão terá Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Marciel; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

Os times estão prontos e escalados para o clássico alvinegro.

No primeiro turno, o Timão venceu por 2 a 0 em Itaquera com gols de Romero e Jô. A Vila Belmiro receberá mais de 7 mil pessoas nesta tarde para o retorno das partidas do Brasileirão.

O Peixe terá o primeiro duelo pelas quartas da Libertadores contra o Barcelona, em Guayaquil. Já o Timão recebe o Racing, da Argentina, no primeiro jogo das oitavas da Sul-Americana.

O provável Corinthians terá Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Marciel; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

Marciel, apto para as partidas após problema de saúde que lhe causaria uma punição por doping, será o titular da equipe corinthiana. O jovem da base se destacou no começo do ano como lateral e ganhou a vaga de Moisés, muito criticado pela Fiel.

O técnico terá uma perda importante no seu time titular por conta de lesão muscular. O lateral-esquerdo Guilherme Arana passou a ser desfalque após deixar treino dessa sexta-feira (08) antes dos demais atletas, apontando para a coxa direita, a mesma que machucou no último dia 19, fazendo que o atleta ficasse de fora dos jogos contra a Chapecoense e Atlético-GO.

O treinador lembrou que, se o Timão vencer no domingo (10), a vantagem irá subir para 15 pontos, sendo difícil de se reverter em 15 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Carille previu um confronto disputado na casa do Peixe e espera que a equipe da casa saia mais para o jogo, diante da sua torcida.

O treinador corinthiano Fábio Carille acredita que se vencer o Santos, na Vila Belmiro, pode praticamente tirar o Peixe da briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Provável Santos terá Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Alison e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Levir Culpi falou que o Peixe não mudará o estilo de jogo, mesmo que o Corinthians leve a melhor contra equipes que jogam no estilo de jogo da equipe santista.

O Santos terá dois desfalques para o clássico, são eles: David Braz, que está suspenso, e o reserva Nilmar, com conjuntivite. Gustavo Henrique será o substituto de Braz.

Na história do clássico dos Alvinegros, o Timão leva a melhor sobre o Peixe. Com 130 vitórias, contra 103 vitórias da equipe santista e 90 empates.

O Timão vem de uma derrota surpreendente para o Atlético-GO, na Arena Corinthians, e tentará se recuperar dessa derrota com uma vitória no clássico paulista

Já o Corinthians buscará a vitória para seguir com enorme vantagem na frente do Grêmio, ou seguir em sete ou oito pontos para o Grêmio, vice-colocado que perdeu para o Vasco no começo da rodada.

O alvinegro praiano está a 15 jogos invicto no Brasileirão, mas está dez pontos do seu rival e, com uma derrota, a distância aumentaria para 13 pontos em 15 jogos.

Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, o Santos precisa vencer a partida se quiser ainda sonhar com o titulo do Campeonato Brasileiro.

