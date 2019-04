Mano comemora fim de jejum de títulos e sua primeira conquista à frente do Cruzeiro

Um título tem sempre um valor especial para cada participante da trajetória que culmina no troféu levantado. Para cada torcedor, jogador e membro da comissão técnica, comemorar uma conquista tem, além do triunfo coletivo, um significado individual. No caso do técnico Mano Menezes, levantar a taça da Copa do Brasil de 2017 representa a quebra de um jejum de oito anos sem títulos.

Curiosamente, a última conquista do técnico cruzeirense foi exatamente a Copa do Brasil, quando o gaúcho comandou o Corinthians campeão em 2009. Para Mano, a conquista ainda simbolizou uma conquista de alto nível à frente da equipe celeste, já que o grande momento do treinador em Minas Gerais foi livrar a equipe de uma situação de risco de rebaixamento em 2015.

Sobre a final da Copa do Brasil de 2017, o treinador cruzeirense falou, ainda no gramado do Mineirão, sobre a decisão da competição nos pênaltis, aumentando ainda mais o nervosismo inerente à uma partida definidora de título.

“Decisão não falta emoção nunca. Tiramos dois jogadores por causa de lesão muscular, e o grupo foi brilhante, os atletas se entregaram. Chegamos nas penalidades e fomos felizes. Havia prometido que voltaríamos a disputar [título], está aí a promessa cumprida”, afirmou o técnico campeão da Copa do Brasil.

Mano ainda falou sobre o tempo de trabalho à frente do Cruzeiro sem conquista de títulos e comemorou a conquista para coroar sua contribuição para o time azul. “É isso, a vida da gente é essa. Precisamos, de vez em quando, coroar o trabalho com título. Se não, as pessoas pensam que a gente está ficando velho demais”, findou.

A final contra o Flamengo é o jogo de número 105 do treinador comandando o Cruzeiro, que culminou em seu título de estreia comandando o clube que conquistou o penta campeonato da Copa do Brasil.