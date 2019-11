Resultado Ponte Preta x Santos Pelo Campeonato Brasileiro 2017 (1-1)

Obrigado a todos pela audiência, até a próxima !!

?

Curiosidade: O técnico Levir Culpi não utilizou o banco de reservas na partida de hoje.

Empate ruins para as duas equipes, Ponte Preta continua perto do Z4. Já o Santos fica mais longe do líder Corinthians

48' Acaba o jogo em Campinas, Ponte Preta 1x1 Santos. Gols: Naldo (P) e Ricardo Oliveira (R)

47' Impedido!

Copete recebe ótimo lançamento mas arbitragem marca impedimento !

46' +4 minutos de acréscimo

45' PERDEEEEEEUUUUUUU

Lucas Lima faz grande jogada pela direita e cruza na área. Bruno Henrique sobe sozinho e cabeceia para fora !!

Pressão do Santos

43' Lucas Lima faz grande jogada pela esquerda e cruza nas mãos do goleiro Aranha

41' Daniel Guedes faz o cruzamento na área mas defesa da Ponte faz o corte

39' Cartão Vermelho para Ponte Preta

Fernando Bob faz falta dura em Bruno Henrique e toma segundo amarelo.

38' Lucca tenta o puxar o contra ataque mas é desarmado por Matheus Jesus

37' Bruno Henrique recebe na entrada da área e sofre falta do Fernando Bob

36' Lucas Lima avança pelo meio mas é desarmado por Fernando Bob

35' Cartão amarelo para o Santos

Zeca faz falta no Jadson parando o contra ataque

33' Fernando Bob faz ótimo passe para Nino Paraíba que cruza na área mas David Braz faz o corte

31' Pé torto !!

Jeferson finaliza de fora da área mas bola passa longe do gol

30' Impedido!

Bruno Henrique recebe passe do Lucas Lima mas arbitragem marca impedimento !

29' Esta tudo bem com Lucas Veríssimo !

28' Substituição na Ponte Preta

Saiu:Jean Patrick

Entra: Felipe Saraiva

26' Lucas Veríssimo divide com Léo Gamalho e fica caído no gramado

25' Daniel Guedes tenta jogada individual pela esquerda mas é desarmado pelo Jeferson

23' Na cobrança de escanteio, Vanderlei sai socando a bola e sofre falta

22' UHHHHHHHHH

Em contra ataque, Jeferson toca para Jadson que domina e finaliza. Bola desvia na zaga do Santos e sai para escanteio

21' Substituição na Ponte Preta

Saiu: Naldo

Entra: Jadson

20' Cartão Amarelo para o Santos

Lucas Lima é advertido por reclamação

18' Zeca tenta a jogada pela esquerda mas sofre falta do Lucca.

Na cobrança Lucas Lima cobra falta nas mão do goleiro Aranha

17' Substituição na Ponte Preta

Saiu: Emerson Sheik

Entra: Léo Gamalho

16' Daniel Guedes avança pela esquerda e cruza na área. Luan Peres antecipa Ricardo Oliveira e faz o corte

13' ARANHAAAAAA !!!

Matheus Jesus e Lucas Lima tabela pela esquerda, meia do Santos cruza na área e Bruno henrique cabeceia para ótima defesa do Aranha

Quase a virada do Santos

12' Lucas Lima faz ótimo passe para Bruno Henrique mas Emerson Sheik antecipa a jogada e faz o corte

10' Nino Paraíba faz o cruzamento, Danilo sobe de cabeça mas bola fica nas mão do goleiro Vanderlei

08' Emerson Sheik puxa o contra ataque pela esquerda mas erra o passe para o Lucca

06' Nino Paraíba avança pela esquerda e cruza na área. David Braz faz o corte e bola sobra para Naldo que domina e finaliza em cima do Lucas Veríssimo

05' Lucas Lima cobra falta nas mãos do goleiro Aranha

03' Luan Peres fica caído no gramado sentindo dor na cabeça depois de dividida com David Braz

01' Lucas Lima tenta a jogada pela esquerda é desarmado pelo Luan Peres e ficou reclamando de falta com arbitragem

Começa o segundo tempo em campinas, Ponte Preta 1x1 Santos

Primeiro tempo bastante disputado em campinas, Ponte começou melhor teve a chance de abrir 2 a 0 mas sofreu empate no final do primeiro tempo

47' Acaba o primeiro tempo em Campinas, Ponte Preta 1x1 Santos

Gols: Naldo (P) e Ricardo Oliveira (S)

46' Copete tenta a jogada pela esquerda mas é desarmado

45' +2 de acréscimo !

44' Bruno Henrique faz grande jogada pela esquerda e cruza na área. Ricardo Oliveira antecipa o zagueiro Marllon e cabeceia sem chances para o goleiro Aranha.

Empata o Santos, Ponte Preta 1x1 Santos !

44' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS !!

RICARDO OLIVEIRA

43' PERDEUUUUUUUUUUUUU

Nino Paraíba avança pela esquerda e cruza na área. Lucca de frente com o gol finaliza pra fora..

Que chance perdeu a Ponte !!!

41' Nino Paraíba tenta o passe para o Emerson Sheik mas erra o passe e bola vai para linha de fundo

39' Bruno Henrique tenta o passe em profundidade para o Ricardo Oliveira mas Luan Peres antecipa a jogada e faz o corte

38' Danilo fica caído no gramado reclamando de uma cotovelada do Daniel Guedes

37' Daniel Guedes recebe ótimo passe na direita e cruza na área. Bruno Henrique sobe e cabeceia para fora

36' Jeferson cobra lateral dentro da área, Naldo ganha de cabeça do David Braz e bola fica com o goleiro Vanderlei

35' Cartão amarelo para a Ponte Preta

Fernando Bob faz falta dura no Copete

34' Pra fora !!!

Lucca faz grande jogada pela esquerda e cruza. David Braz faz o corte parcial e bola sobra para Naldo que domina e finaliza com perigo

33' Lucas Lima cobra falta na área, Lucas Veríssimo sobe e cabeceia para fora !

32' Bola volta a rolar em campinas

29' Parada técnica no Moisés Lucarelli, faz muito calor em Campinas

29' Está tudo bem com o Emerson Scheik

28' Emerson Sheik está caído no gramado sendo atendimento pelo departamento médico da Macaca

27' Cartão amarelo para Ponte Preta

Naldo faz falta dura no Bruno Henrique

25' Alison fica caído do gramado reclamando de uma entrada dura do Fernando Bob

23' Depois do gol Ponte Preta recua as linha de marcação e tenta sair no contra ataque

21' Lucas Lima faz grande jogada individual tenta o drible para cima do Marllon mas zagueiro da macaca leva a melhor no lance

20' Olha a Ponte ai !

Emerson Sheik recebe livre pela direita, faz o cruzamento mas David Braz sobe de cabeça e faz o corte

18' UHHHHHHHH

Matheus Jesus recebe na entrada da área e finaliza, Aranha espalma para o lado esquerdo e bola sobra para Copete que de primeira acha Lucas Lima na área. Meia do peixe domina mas finaliza em cima do Nino Paraíba

17' Allison tenta avançar pela esquerda mas sofre falta do Jean Patrick

14' ARANHAAAAAAA !!!

Lucas Lima cobra escanteio, Lucas Veríssimo sobe e cabeceia no canto esquerdo do gol. Aranha se estica todo e faz uma defesa espetacular.

Quase o empate do peixe

13' Que isso aranha !!

Bruno Henrique recebe ótimo lançamento do Lucas Lima, Aranha sai para tentar fazer o corte mas erra e bola vai para linha de fundo !

11' Jeferson tenta o lançamento para Emerson Sheik mas bola vai direto para linha de fundo

09' Nino Paraíba avança pela direita e toca para Sheik, atacante da ponte domina e cruza na área, mas David Braz antecipa o Lucca e faz o corte

07' Impedido !

Danilo recebe na direita e cruza na área, Marllon cabeceia no canto esquerdo do goleiro Vanderlei mas arbitragem marca impedimento

06' Emerson Sheik tenta a jogada pela direita mas é desarmado

04' Danilo cobra falta na área, Vanderlei espalma e bola sobra para Naldo que finaliza de primeira no canto esquerdo do goleiro. Abre o placar a macaca, Ponte Preta 1x0 Santos

04' GOOOOOOOLLLLLL DA PONTE PRETA

NALDOOOOOOOOO

03' Jeferson tabela com Danilo pela esquerda, mas sofre falta do Zeca.

Vem bola na área do Santos

02' UHHHHHHH

Lucas Veríssimo faz ótimo lançamento para Copete que cruza na área para Bruno Henrique. Atacante do peixe domina e finaliza em cima do Nino Paraíba.

01' Jogo começa bastante pegado.

Allison divide com Jean Patrik e bola sobra para David Braz

Começa o jogo em Campinas, Ponte Preta 0x0 Santos

Time no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Hino nacional Brasileiro sendo executado neste momento



Matheus Jesus está de volta a Campinas. Jogador foi revelado pela Ponte Preta e hoje reencontra o seu ex-clube. Será que teremos a lei do ex no Moisés Lucaralli ?

Banco do peixe: Vladimir, Luiz Felipe, Orinho, Yuri ,Serginho, Vecchio, Matheus Oliveira, Jean Mota, Arthur Gomes, Vladimir Hernández e Kayke

Santos Confirmado (4-3-3): Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Matheus Jesus e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Eduardo Baptista optou por colocar o lateral Danilo na linha de meio campo. Com isso equipe ganha profundidade e marcação pelo lado esquerdo

Reservas da Macaca: Ivan, Emerson, Rodrigo, Yago, Jadson, Jorge Mendoza, Felipe Saraiva, Léo Artur, Léo Gamalho, Lucas Formiga, Maranhão e Claudinho

Ponte Preta confirmada (4-4-2): Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Luan Peres e Jeferson; Fernando Bob, Naldo, Jean Patrick e Danilo; Lucca e Emerson Sheik

As duas equipes já estão no estádio Moisés Lucarelli em campinas

Nos dias das crianças ponte Preta está fazendo promoção para seus pequenos torcedores.

No primeiro turno pela 9° rodada as duas equipes empataram em 0 a 0 no Pacaembu.

Desfalque do peixe: Renato, Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Matheus Ribeiroe Vitor Bueno (machucados).

Provável Santos (4-3-3): Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Matheus Jesus e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira

Com a vitória do Corinthians ontem, Peixe ficou a 11 pontos do líder. Jogo contra a Ponte se tornou fundamental na luta contra o titulo.

Santos está na 3° colocação do campeonato a dois jogos sem perde. Na última rodada foi ao Aliianz Parque e venceu o clássico contra o Palmeiras por 1 a 0.

Desfalque da Macaca: Elton (suspenso), Wendel, Artur, Renato Cajá, Luis Alí e João Vitor (Machucados)

Provável Ponte Preta (4-5-1): Aranha, Nino Paraíba, Marllon, Luan Peres e Jeferson; Naldo; Emerson Sheik, Jean Patrick, Fernando Bob e Danilo Barcelos; Lucca.

Jogando com mandante Macaca tem 13 jogos; foram sete vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Na última partida, Macaca perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro em jogo adiantando da 28º rodada do campeonato Brasileiro. Gol da Ponte foi marcado pelo jogador Danilo Barcelos.

Ponte Preta vive momento complicado na competição. Nas últimas cinco rodadas apenas uma vitórias. Equipe está na 15º colocação com 31 pontos.

Ponte Preta x Santos ao vivo é uma partida válida pela 27º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece nesta quinta (12) às 17h00 no estádio Moisés Lucarelli em Campinas SP