Reinaldo e Carneiro treinam no CT e voltam a trabalhar com bola

Após a volta de viagem de Fortaleza, onde empatou em 0 a 0 contra o Ceará, no último domingo (23), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo se reapresentou nesta terça-feira (25) com novidades. Reinaldo, que sentiu lesão muscular na partida contra o Rosário Central e Gonzalo Carneiro, com problema no púbis, iniciaram a transição do REFFIS para o gramado e geram expectativas para retornarem aos jogos.

Reinaldo saiu no início do jogo contra o Rosario Central, na Argentina, com o problema e não tem previsão de volta, enquanto o atacante uruguaio tenta estar 100% para enfim estrear pelo Tricolor. Ele já chegou ao clube com o problema na região e a previsão inicial de recuperação era de três semanas.

Quem deu as caras também foi o meia-atacante Diego Souza. O jogador, que teve seu nome envolvido numa possível negociação com o Vasco, treinou normalmente. A princípio, a investida do clube carioca está estagnada. Oficialmente, o clube do Morumbi não tem interesse em ceder Diego.

Visando o jogo contra o Fluminense, no domingo, o técnico Diego Aguirre comando um trabalho tático, mas não indicou o time que vai até o Rio de Janeiro. O time volta aos treinamentos nesta quarta-feira.