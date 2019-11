Resultado Bahia x Atlético-PR pelo Campeonato Brasileiro 2018 (0-0)

Agradecemos a todos que acompanharam conosco esse jogo aqui na VAVEL Brasil, um grande abraço.

Bahia e Atlético-PR empatam em 0 a 0 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

48 min: Fim de jogo!

44 min: Teremos três minutos de acréscimos.

41 min: Élber recebe cartão amarelo.

39 min: No Atlético-PR sai Pablo para entrada de Ribamar.

38 min: UUUUUUUUUUUH! Carleto solta o pé na cobrança de falta e a bola acerta o travessão.

37 min: Nikão faz boa jogada e sofre falta.

31 min: No Furacão entra Raphael Veiga no lugar de Guilherme.

30 min: Júnior Brumado ajeita e chuta, mas a bola sai.

25 min: Bahia mexe denovo, sai Vinícius para entrada de Régis.

23 min: No Atlético-PR entra Jonathan na vaga de Lucho González.

23 min: Cartão amarelo para Zé Rafael.

21 min: No Bahia sai Edigar Junio para entrada de Júnior Brumado.

19 min: Léo sai em disparada pela esquerda e cruza, Zé Rafael tenta ficar com a bola mas não consegue.

13 min: Zé Rafael cobra o escanteio e Pavez afasta o perigo.

10 min: UUUUUH! Zé Rafael cruza na área, Edigar Junio chuta para ótima defesa de Santos, no rebote Élber tenta denovo e o goleiro atleticano salva mais uma vez.

8 min: Zé Rafael aciona Elton que bate, mas a bola explode na zaga atleticana.

2 min: UUUUUH! Élber bate no canto e Santos faz grande defesa.

1 min: Paulo André recebe cartão amarelo!

0 min: Começa o segundo tempo!

47 min: Fim do primeiro tempo!

44 min: Teremos dois minutos de acréscimos.

39 min: Guilherme serebe Matheus Rossetto que bate direto para fora.

35 min: Matheus Rossetto cobra escanteio e a zaga do Bahia afasta o perigo.

29 min: UUUUUH! Zé rafael ganha de Matheus Rossetto e bate, a bola explode na trave.

28 min: Vinícius comete falta em Bruno Guimarães, mas não recebe cartão.

25 min: Léo cruza e Zé Ivaldo faz o corte.

18 min: Guilherme arrisca do meio da rua e Douglas Friedrich faz a defesa.

16 min: UUUUUH! Após mais um erro de Paulo André, Vinícius toca para Élber que chuta cruzado para boa defesa de Santos.

12 min: Léo recebe e faz o cruzamento, mas o bandeira marca impedimento do lateral.

7 min: Paulo André erra na saída, Nino Paraíba fica com a bola e arrisca assustando o goleiro Santos.

4 min: UUUUH! Nino Paraíba cruza, a zaga não corta e Vinícius quase marca.

0 min: Começa o jogo!

Já o Bahia está escalado com: Douglas; Nino, Becão, L Fonseca, Léo; Gregore, Elton, Zé Rafael, Vinícius; Elber e Edigar Júnio.

O Atlético-PR vem a campo com: Santos; Zé Ivaldo, Pavez, P André; Lucho, Bruno Guimarães, Rossetto, Carleto, Guilherme; Nikão e Pablo.

Vamos as escalações da partida!

As novidade na lista do treinador contam com os retornos dos laterais Léo e Nino, dos zagueiros Everson e Lucas Fonseca, e do meia Zé Rafael.

Para o jogo, o Bahia não poderá contar com os zagueiros Douglas Grolli e Tiago (ambos com dores na coxa) foram vetados pelo departamento médico, e o meia Marco Antônio, com um trauma no tornozelo.

Após o treino desta manhã de sábado (28), o técnico do Bahia Guto Ferreira divulgou a lista com 22 atletas relacionados para a partida contra o Atlético-PR, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de falar que seu tempo no Atlético-PR já passou, Vinícius não esconde a vontade de ter um bom desempenho diante do ex-time. "É passado, mas sempre tem aquele gostinho. Espero que tenha aquela famosa lei do ex", afirmou o atleta.

Hoje jogandopelo Bahia, ele tem uma motivação extra para o confronto diante do Furacão. O meia afirma que não quer ficar de fora da partida, o que aconteceu na última edição do Brasileirão devido a lesão, e deixará isso claro para o técnico da equipe baiana. "Vou falar para o Guto: ''Guto, pode me poupar em qualquer jogo do Brasileiro, menos esse''.

Em 2016, enquanto atuava pelo Atlético-PR, Vinícius disse que seu tempo pelo clube paranaense não foi muito bom. "Minha passagem lá foi um pouco manchada e tenho consciência de que não foi por mim".

Para Vinícius, jogador que atua pelo Bahia desde o ano passado, enfrentar o clube que defendeu um dia serve como motivação para fazer uma grande partida.

“Melhora a confiança, a equipe consequentemente joga mais solta. Vou enfrentar um adversário difícil, dentro da casa deles são fortes. Importante é a gente chegar lá, fazer um grande jogo, se deus quiser a gente possa vencer, trazer os três pontos. Depois vamos ter dois jogos em casa. Mas sem dúvida nenhuma a nossa maior vontade é conseguir esses três pontos que para a gente é muito importante”, disse Nikão.

Contra o Bahia, o Atlético-PR busca a primeira vitória fora de casa no Brasileirão. Invicto no campeonato, o Furacão espera conquistar os três pontos em Salvador e se manter colocado nos primeiros na tabela de classificação.

A provável escalação do Atlético-PR é: Santos; Paulo André, Pavez e Thiago Heleno; Jonathan ou Bruno Guimarães, Matheus Rossetto, Lucho González e Thiago Carleto; Nikão, Guilherme e Pablo.

“Ainda estamos vendo quem será o substituto do Camacho. Vamos definir isso momentos antes do jogo”, disse o treinador do Furacão.

Uma opção para o Atlético-PR seria o lateral Jonathan, que perdeu sua titularidade nos últimos jogos para o meio-campista Matheus Rossetto. Outra alternativa é o volante Bruno Guimarães.

Sem Camacho, suspenso, dois jogadores brigam por um lugar de titular na equipe do técnico Fernando Diniz.

Nesse domingo (30), às 16h, O Bahia enfrentará o Atlético-PR na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.