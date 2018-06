Sem Paquetá, Flamengo recebe Paraná visando manter liderança do Brasileirão

INCIDENCIAS: Partida válida pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro 2018. Será disputada às 19h, horário de Brasília, no Maracanã, Rio de Janeiro.

Na noite deste domingo (10), às 19h, com uma promessa de Maracanã lotado novamente, o Flamengo enfrenta o Paraná. As duas equipes vivem momentos opostos no campeonato. Enquanto o rubro-negro quer os três pontos para manter a liderança durante o período de paralisação para a Copa do Mundo da Rússia, a equipe visitante busca surpreender e vencer para escapar da zona de rebaixamento.

Os comandados por Mauricio Barbieri estão na liderança com 23 pontos. Enquanto o Tricolor da Vila amarga a 18° colocação, com apenas nove pontos em 10 jogos disputados. Na última quinta-feira (7), o Flamengo conquistou uma vitória por 2 a 0 diante do Fluminense. Já a equipe comandada pelo treinador campeão olímpico na Rio 2016, Rogerio Micale, recebeu o Bahia na Vila Capanema e venceu pelo placar mínimo.

Flamengo com desfalques e pendurados

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o time da Gávea busca vencer a quinta partida consecutiva e garantir a primeira colocação durante a paralisação. Entretanto, para essa partida, terá dois desfalques importantes que vinham sendo titulares da equipe: Rhodolfo (lesionado) e Lucas Paquetá (suspenso).

Barbieri também terá de tomar cuidado com alguns pedurados, já que na próxima quarta-feira (13), terá um duelo duríssimo pela parte superior da tabela, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. São eles: Vinícius Jr., Cuéllar, Henrique Dourado e Jonas.

Porém, a Nação também terá motivos para comemorar. Apesar da ausência de um dos melhores jogadores do time na temporada (Paquetá), Diego retorna ao time após cumprir suspensão diante do Fluminense. O camisa 10 vem atuando bem e com certeza terá o apoio do treinador e da torcida para fazer a diferença no jogo.

Mauricio comentou sobre a falta que Paquetá faz nos onze iniciais, e lamentou bastante sua suspensão.

"O Paquetá é um dos jogadores que o Flamengo sente falta. Buscamos encontrar soluções e vamos buscar isso contra o Paraná. Avaliar o que temos à disposição. É um dos jogadores que fazem falta."

Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Em entrevista coletiva nessa sexta-feira (8), o lateral-direito Rodinei concedeu entrevista coletiva aos jornalistas presentes no CT George Helal e também falou sobre a partida diante do Paraná, desfalque de Paquetá e jogos que antecedem o Mundial da Rússia.

Paraná

"Favoritismo no Brasileiro não existe, cada rodada um time surpreendendo outro, o Paraná vem de duas vitórias, certeza que vão colocar muita dificuldade. Vão vir mais fechados e isso vai criar muita dificuldade para a gente conseguir mais uma vitória."

Paquetá

"O Paquetá vai fazer muita falta, é um dos destaques. Como o Diego fez. Mas temos bom elenco. O importante é todos saberem que têm de entrar na mesma pegada. Eu sei que vão dar conta do recado. O Paquetá realmente vai fazer falta, mas tem a volta do Diego."

Jogos pré-Copa

"A gente sabe que Brasileiro cada jogo é uma final. Mas sabia que terminar antes da Copa do Mundo como líder seria muito bom. Essa gordura é muito importante, vai ajudar a voltar com confiança depois dessa parada."

Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Objetivo é sair da zona da degola

Mesmo na antepenúltima colocação do Brasileirão, Rogério Micale também tem motivos para comemorar. Na vitória diante do Bahia, o volante Leandro Vilela recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Entretanto, Torito González está à disposição e será titular no Maracanã. O Paraná vem de uma vitória sofrida por 1 a 0 contra o Bahia, dentro de casa.

“Está facilitando muito. Chega em um momento que a equipe começa a ganhar e você vai ter que colocar 11 ali. Por isso que o nível de competitividade interno precisa também estar bem. É isso que estamos tentando criar no Paraná, esse perfil de quem entrar dar essa dor de cabeça positiva. Está sendo fácil, mas vai ter uma hora que vou ter que optar”, comentou Micale.