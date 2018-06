Advogado de Scarpa garante que irá recorrer da decisão a favor do Flu: "Dívida foi reconhecida"

Nesta segunda (11), a juíza Dalva Macedo deu ganho de causa ao Fluminense e, com isso, Gustavo Scarpa permanece vinculado ao clube. Mas o advogado do jogador, Bruno Tocantins, afirmou que vai recorrer da decisão e explicou os motivos para essa atitude.

“Vamos recorrer, já começamos a trabalhar nisso. A gente está trabalhando para que assim que tiver, a gente dar a entrada no recurso. Em nenhum momento, a Lei Pelé diz que uma renovação perdoe dívidas passadas. A dívida foi reconhecida e ninguém disse o contrário. Além disso, mais de 90% das dívidas são posteriores à renovação” afirmou o advogado.

A última partida disputada por Scarpa foi no dia 11 de março, quando marcou dois gols na vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Ituano, pelo Campeonato Paulista. O advogado lamentou que o jogador esteja parado por tanto tempo.

“Sabemos que (a Justiça) não é muito rápida. Não é o tempo que o Gustavo gostaria que fosse. A gente não tem como prever porque isso depende de qual relator e qual turma será distribuído o processo, mas entendemos que não é a velocidade necessária que o Gustavo, que é um jogador de 24 anos, gostaria e precisa” finalizou o advogado.

Pelo lado do Fluminense, o presidente Pedro Abad afirmou que o Tricolor está aberto a negociações pelo jogador, inclusive com o Palmeiras.

“Deixe eles ligarem. Estamos dispostos a falar com qualquer time, não só o Palmeiras. Desde que venha com uma proposta justa e que interesse ao clube e ao jogador. Problema zero com o Palmeiras” disse o presidente.