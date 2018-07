Jogo Internacional x Botafogo AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2018

INCIDENCIAS: 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Internacional x Botafogo ao vivo hoje , pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Beira-Rio, às 16h (de Brasília).

No confronto deste final de semana, Odair Hellmann não terá o meia D' Alessandro que foi expulso quando entrou no segundo tempo da partida diante do América-MG. Em compensação, o volante Rodrigo Dourado que cumpriu suspensão retorna ao time titular.

Com a saída do zagueiro Danilo Silva para o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, fica aberta a disputa entre Klaus e Emerson Santos. Rodrigo Moledo ainda segue entregue ao departamento médico porque se recupera de uma lesão no tornozelo direito. O meia Camilo e o atacante Jonatan Álvez tem chances de iniciar a partida.

Marcos Paquetá confirmou a manutenção de Saulo no gol, porque Jefferson e Gatito Fernandez não têm condições. O jovem goleiro que ainda não sofreu gols nos dois jogos que disputou, vem recebendo muitos elogios, principalmente por sua tranquilidade.

O treinador também tem a opção de Luiz Fernando que também cumpriu suspensão. O técnico alvinegro tem uma dúvida na lateral-direita. Apesar de ter marcado o gol da vitória sobre a Chapecoense, Marcinho pode perder o lugar para Luis Ricardo.

No Botafogo, Marcos Paquetá não poderá contar com o volante Rodrigo Lindoso e com o atacante Rodrigo Pimpão. Ambos foram advertidos com o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão diante do Inter. Jean e Gustavo Bochecha estão cotados para a vaga de Lindoso, enquanto Aguirre, que cumpriu suspensão pode formar dupla com Kieza, no ataque.

O Alvinegro carioca é o décimo colocado com 20 pontos ganhos, enquanto o Inter ocupa a quinta posição com 26 pontos ganhos. O time gaúcho vem de derrota, resultado que encerrou uma sequência invicta de dez partidas sem derrota.

Internacional e Botafogo se enfrentam neste domingo, no Beira-Rio, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 16ª rodada da competição.