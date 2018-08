Fluminense encara Bahia por recuperação no Brasileirão

INCIDENCIAS: Partida válida pela décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Não tão distantes na tabela do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Bahia se enfrentam no Maracanã, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante, a semana, ambos atuaram, em competições distintas.

O Tricolor carioca venceu com superioridade o Defensor-URU por 2 a 0 na Copa Sul-Americana. Já o Tricolor baiano empatou sem gols contra o Palmeiras, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.

No torneio nacional, o Fluminense leva quatro pontos de vantagem em comparação ao Bahia, mas na última rodada, amargou uma derrota contra o Ceará por 1 a 0, enquanto o Bahia empatou no fim da partida por 2 a 2 com o Atlético-MG na Fonte Nova.

Com boa vantagem no histórico, Flu busca seis pontos na maratona de jogos no Rio

Das seis vitórias do Fluminense no Brasileiro, quatro foram no Maracanã. O Bahia, por outro lado, ainda não venceu como visitante na edição 2018 e historicamente não tem bom retrospecto contra o o time das Laranjeiras no estádio.

A última derrota dos cariocas para o Bahia no Maracanã foi em 1987, por 1 a 0, gol de Renato Marques. De lá pra cá, foram sete jogos, com cinco vitórias do Time de Guerreiros e dois empates.

O Fluminense deverá entrar em campo com o mesmo time que foi titular na última quinta-feira, na vitória diante do Defensor. Gilberto, suspenso, é ausência. Luciano e Junior Dutra ainda não terão condições de atuar e Cabezas ainda precisa de ritmo de jogo para poder estrear pelo clube do Rio.

Além da partida de amanhã, o Tricolor vai encarar na próxima rodada o Internacional, também no Rio. Para o zagueiro Digão, é o momento certo para o time mostrar seu potencial: "Temos que aproveitar o fator casa. Esperamos somar seis pontos nesses próximos dois jogos"

Frágil como visitante, Bahia busca sua primeira vitória longe de casa

Após atuar quatro vezes seguidas em casa, em compromissos pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, o Bahia volta a atuar como visitante.

A última vitória dos baianos como visitante foi na semifinal da Copa do Nordeste, diante do Ceará, no mês de Junho. O time não terá Léo na lateral, já o mesmo pertence ao Fluminense. Já Kayke e Nino Paraíba treinaram e podem atuar no Maracanã.

Paulinho, que acabou de ser contratado, vindo do São Bento, pode já aparecer entre os titulares. O Bahia não vence o Flu no Rio desde 2011, quando ganhou por 1 x 0, no Engenhão.

O Tricolor de Aço não divulgou a lista de relacionados, mas o time titular deve ser praticamente o mesmo do empate contra o Palmeiras na última quinta-feira.

Último confronto

O último encontro entre Fluminense e Bahia foi em Outubro de 2017, no fim do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Edgar Junior fez o gol do time visitante, enquanto Scarpa empatou para o tricolor carioca.