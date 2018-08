Exame aponta edema na coxa e Sornoza não tem previsão de retorno ao Fluminense

Google Plus

O mês de agosto mal começou e sua maratona de jogos já fez sua primeira vítima no Fluminense. Trata-se do meia Sornoza. O jogador saiu de campo na partida contra o Bahia durante o segundo tempo sentindo dores.

+ Juíza atende pedido do Fluminense e bloqueia R$ 200 milhões de Palmeiras e Scarpa

Em avaliação médica realizada na manhã desta segunda-feira (06), foi constatado um edema na coxa esquerda. O jogador já iniciou o tratamento médico, mas se tornou dúvida para o próximo confronto da equipe carioca.

Fica a dúvida de quem irá ocupar a vaga do equatoriano. Atualmente, o Flu conta com Bryan Cabeças e Daniel Simões como meias de origem. O primeiro ainda trabalha com a comissão técnica para readquirir a melhor forma física. O segundo retornou ao clubes nesta segunda (6) e vinha sendo titular pelo Oeste, na Série B.

Na próxima segunda-feira (13), o Fluminense enfrenta o Internacional, no Maracanã. O confronto é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.