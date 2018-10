Luan entra, muda panorama da partida e Atlético-MG goleia  Botafogo no Engenhão

Partida válida pela 19 rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Engenhão

Na tarde deste domingo (19), o Atlético-MG bateu o Botafogo por 3x0 no Engenhão, no último jogo do fechamento do 1° turno do Campeonato Brasileiro. Todos os gols da partida foram marcados no 2° tempo por Luan, Cazares e Tomás Andrade.

O primeiro tempo das duas equipes foi bastante equilibrado. Com poucas chances claras para os dois lados, os times encontravam dificuldades de infiltração. O goleiro Victor trabalhou poucas vezes e Ricardo Oliveira teve uma chance clara aos 18min, finalizando para fora no canto direito do goleiro.

Já no segundo tempo, Atlético e Botafogo fizeram um jogo equilibrado até os 10 min iniciais. Em seguida, Thiago Larghi resolveu fazer a primeira substituição sacando o meia Nathan, que não fazia boa partida, para promover a entrada de Luan, o menino maluquinho.

Após a entrada, Luan mudou o cenário do jogo. Acrescentando intensidade e rapidez nos contra ataques, o baixinho tabelou com o lateral direito Emerson, tabelou novamente com Galdezani e saiu na cara do gol, finalizando no canto direito de Saulo.

Em um escanteio cobrado pelo Botafogo, a defesa do clube mineiro afastou e a bola sobrou para o colombiano Yimmi Chará, que puxou um contra ataque fatal deixando dois marcadores no caminho e colocando Cazares na cara do goleiro para anotar o segundo gol do Galo.

Aos 39 min do 2° tempo, o técnico Thiago Larghi acertou mais uma vez. Ele tirou o equatoriano Cazares, visivelmente cansado e promoveu a entrada de Tomás Andrade que fechou o placar no Engenhão após passe de Ricardo Oliveira e finalização no canto esquerdo do goleiro do Botafogo.

Com isso, o Atlético venceu pela primeira vez fora de casa após a parada da Copa do Mundo. A equipe mineira foi para o 5° lugar com 33 pontos. Já o Botafogo, permaneceu na 11° colocação com 22 pontos.

O próximo compromisso do Atlético será em casa, na quinta-feira (23), contra o Vasco da Gama. O Botafogo, por sua vez, terá uma tarefa difícil fora de casa contra o Palmeiras na quarta-feira. As duas partidas são válidas pelo primeira rodada do 2° turno do Brasileirão.