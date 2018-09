Para Hemerson Maria, volta ao G-4 dá 'confiança' ao Vila Nova diante de próximos confrontos diretos

O Vila Nova retornou ao G-4 nesta terça-feira (11) da Série B do Campeonato Brasileiro após vencer o CSA, no Rei Pelé, por 2 a 1, pela 27ª rodada. Com 43 pontos, o clube de Goiânia pulou para a 4ª posição após a vitória que contou com dois gols de Rafael Silva. O técnico Hemerson Maria, mostrou-se satisfeito com desempenho da vitória, além do saldo positivo para o Tigre, que briga entre os quatro primeiros. Na avaliação do treinador, o time ganhou força no segundo tempo, visto que ambos os gols saíram na segunda etapa.

"No primeiro tempo, levamos o gol quando éramos melhores. No segundo, o jogo se abriu. Tivemos muita força de grupo. Jogamos sábado à noite e, mesmo com pouco tempo de recuperação, fomos buscar o resultado. Talvez nosso início não tenha sido muito bom, mas depois melhoramos. Acredito que a vitória tenha sido merecida. Estou saindo muito contente daqui com o resultado e com a atuação do Vila Nova" afirmou.

+ Confira ofertas do nosso parceiro FutFanatics!

O comandante mostrou-se satisfeito e comemorou o trabalho da equipe. Relembrou a importância de garantir três ponto em disputas complexas e manter atenção nos rivais.

"Foi uma vitória importantíssima. Temos uma sequência difícil com confronto direto, mas nos aproximamos do CSA e voltamos ao G-4 e à briga. Isso tem um efeito psicológico positivo. Dá confiança para o grupo e coloca pressão nos adversários. Na pior hipótese, se eles vencerem, nossa diferença para o G-4 volta a ser a mesma. Foi importante porque mostrou poder de reação incrível" ressaltou.

O próximo desafio, confronto direto, será contra o líder Fortaleza, na próxima sexta-feira (21), às 21h30, no Castelão, pela 28ª rodada da Série B.