Palmeiras vence Colo-Colo e leva importante vantagem para jogo de volta da Libertadores

Nesta quinta (20), o Colo Colo recebeu a equipe do Palmeiras, em partida válida pela partida de ida das quartas de final da Taça Libertadores 2018. O Verdão venceu pelo placar de 2 a 0 com gols de Bruno Henrique logo no começo de jogo e Dudu ampliou no 2° tempo.

O Palmeiras já começou pressionando os Chilenos e logo aos 2 minutos, Borja brigou na entrada da área, roubou a bola e Dudu devolveu para o atacante. Ele cruzou para a área, a bola sobra para Moisés que ajeitou para Bruno Henrique soltar uma bomba e fazer 1 a 0 para o Verdão.

Depois disso o jogo só foi ter uma outra boa chance aos 24 minutos, quando Bruno Henrique puxou contra-ataque e soltou em Dudu que arriscou. Orion, bem posicionado, faz a defesa. Logo na jogada seguinte, tivemos a primeira jogada de perigo do Colo Colo. Opazo ajeitou para Paredes chutar de primeira, dentro da área. A bola foi desviada.

Aos 30 minutos, o Palmeiras chegou novamente com Moisés que recebeu de Willian na entrada da área, chutou colocado e Orion caiu para fazer a defesa. Aos 37 Dudu pega rebote na entrada da área, sozinho, ajeitou e chuta colocado. A bola pega muita altura e sai pela linha de fundo. Verdão pressiona no primeiro tempo, mas não consegue uma boa chance para ampliar.

No segundo tempo o Colo Colo voltou melhor e aos seis minutos Carmona chutou firme da entrada da área e assustou o goleiro Weverton. Logo após aos oito, Valdivia ajeitou para o pé esquerdo, chutou, a bola desviou em Mayke e quase enganou Weverton. O goleiro volta a tempo de colocar a bola para escanteio.

No minuto seguinte, o árbitro escutou os assistentes do VAR sobre possível bola na mão de Mayke após chute de Valdívia, que acabou não confirmada pelo árbitro.

Depois disso o jogo fica morno com o Palmeiras dando a bola para o Chilenos que não chegam com perigo. O lance mais perigoso do Colo -Colo veio aos 23 minutos quando Baeza cobrou falta na primeira trave, Barrios se antecipou e cabeceou muito perto do gol.

Depois de algumas mudanças promovidas por Felipão o Palmeiras conseguiu sair mais para o jogo. Aos 27 minutos Dudu ficou cara a cara com Orion e não chutou. Ele cortou para a esquerda e tentou toque para Moisés. A zaga chegou antes para afastar.

Quem não faz toma, e depois de varias chances do Colo Colo o Palmeiras chegou ao segundo gol. Willian puxou contra-ataque, invadiu a área e chutou. Orion fez grande defesa, a bola bateu na trave e sobrou nos pés de Dudu, que dominou e chutou para ampliar.

No final do jogo apenas um lance importante aos 52 minutos. Cartão vermelho para Damián Pérez por entrada violenta em Mayke. Decisão veio após a consulta no VAR, corretamente usada e decisão mais correta ainda do arbitro. Depois da falta cobrada o juiz deu números finais a partida. 2 a 0 para o Palmeiras.

Com o excelente resultado o Palmeiras já vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde encara o Sport no Recife, domingo às 18 horas. O jogo da volta está marcado para o dia 03/10 as 21h45 no Allianz Parque em São Paulo.