Grêmio goleia Atlético Tucumán e avança às semifinais da Libertadores

O Grêmio avançou às semifinais da Taça Libertadores com facilidade na noite desta terça (2), em Porto Alegre. O Tricolor goleou o Atlético Tucumán por 4 a 0 e continua na luta pelo bicampeonato da competição. No agregado, o time gaúcho venceu por 6 a 0.

O primeiro tempo da partida começou com o Tricolor um pouco relaxado, uma vez que foi o time argentino que teve as primeiras chances. Poucos minutos depois de começar a partida, Acosta soltou uma bomba e tirou tinta do travessão de Marcelo Grohe. Aos 11, Acosta, mais uma vez, levou perigo e obrigou o goleiro tricolor a fazer uma excelente defesa.

Depois dos 15 minutos iniciais, o Grêmio deslanchou, tendo oportunidades claras com Everton e Alisson. O Tucumán ainda levou perigo outra vez aos 32, mas foi o Imortal que abriu o placar com Luan aos 35. Pouco tempo depois, Cícero marcou o segundo de pênalti, chutando no canto direto de Sánchez.

Na etapa complementar, o jogo já estava dominado e definido. Ainda no início, Luan tocou para Alisson, que chutou, e a bola bate em Lamas acertando Sánchez. O goleiro mandou para trás. Mercier ainda se atirou para tentar evitar, mas não conseguiu. Durante o restante do jogo, o time gaúcho buscou apenas administrar o resultado, mas ainda surgiu outro gol: aos 44, Jael marcou de pênalti e sacramentou a goleada tricolor sem dificuldades.

O adversário do Grêmio será o River Plate, que eliminou o Independiente. A primeira partida, na Argentina, deve ser definida entre 24 ou 25 de outubro pela Conmebol. A volta, em Porto Alegre, ocorre entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro.