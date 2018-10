Fluminense recebe Paraná buscando reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão

Depois de uma derrota para o Grêmio na última rodada, o Fluminense espera reencontrar o caminho das vitórias nesta segunda (8). O Tricolor das Laranjeiras recebe o lanterna Paraná, às 20h, no Estádio do Maracanã. A partida é válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Buscando envolver mais seu adversário, jogando no 3–5–2, Marcelo Oliveira priorizou a posse de bola nos treinamentos da semana. Em campo reduzido, os jogadores trocavam passes até encontrar algum companheiro livre para afundar a bola nas redes, localizadas nas laterais.

FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Além disso, o treinador também buscou aperfeiçoar as jogadas de contra-ataque, que devem ser armadas por Jadson e Sornoza. Everaldo e Luciano também terão que contribuir com esse estilo de jogo, pois saem bastante da área. Lances de cruzamento na área e finalização de média distância também foram treinados.

Em entrevista coletiva concedida na última quinta-feira (5), o zagueiro Digão falou sobre a importância de sair com a vitória em um jogo em casa na competição nacional.

“Queremos ganhar, são três pontos importantes, respeitamos a equipe do Paraná, independente da situação que eles vivem na tabela, mas jogando em casa diante do torcedor, temos que fazer de tudo para conquistar esse pontos que vão ser muito importantes”, disse o atleta.

Uma novidade para esse confronto será a presença de Marcos Calazans, mais de um ano parado, na lista de relacionados. O atacante sofreu um rompimento do ligamento do joelho em agosto do ano passado, e passou por duas cirurgias no local.

Escalação provável: Júlio César, Gum, Digão, Ibañez, Léo, Jadson, Richard, Ayrton, Sornoza, Everaldo e Luciano.

Paraná busca vitória fora de casa para tentar melhorar sua situação no campeonato

Vindo de três derrotas nos últimos quatro jogos, o Paraná busca um triunfo, fora de casa, para acalmar os ânimos de sua torcida.

As esperança de gols da equipe da Vila Capanema é o camisa 10 Silvinho. O jogador é o artilheiro do clube nessa edição do Brasileirão, com três gols em 23 partidas disputadas. Outro destaque é o meia Alex Santana, que garantiu o empate dos paranistas na última rodada, marcando um gol contra o Vasco.

A equipe do sul é uma pedra no sapato dos cariocas desde o começo do campeonato. No primeiro turno, o Paraná venceu, no Estádio Durival Britto e Silva, o Fluminense por 2 a 1. Na ocasião, os gols foram marcados por Thiago Santos e Guilherme Biteco, pelos donos da casa, e Pablo Dyego pelos visitantes.

Escalação provável: Richard, Jesiel, Charles, Leandro Vilela, Mansur, Deivid, Alex Santana, Jorge Gonzalez, Carlos, Ortigoza e Silvinho.