Itair Machado celebra título do Cruzeiro e enfatiza trabalho da diretoria com o elenco

Com investimento e muito esforço dos atletas, o Cruzeiro se sagrou hexacampeão da Copa do Brasil contra Corinthians, na última quarta, 17, em Itaquera. Parte desta conquista se deve ao vice-presidente executivo de futebol Itair Machado, que junto com a diretoria, manteve peças importantes no elenco e fez contratações pontuais.

“Temos que agradecer a Deus, a nossa torcida e a esse grupo maravilhoso, que nos trouxe a esse título. Futebol é investimento. Eu já falei: dinheiro traz dinheiro. O gol dele (De Arrascaeta) pode ter sido R$ 50 milhões”, expressou, Itair Machado.

O Uruguaio encarou uma viagem de 60 mil e 25 horas de viagem para fazer o gol do hexacampeonato. O camisa 10 esteve com a seleção do Uruguai, em Saitama, onde participou da derrota por 4 a 3 para o Japão.

“A gente quer realmente só fortalecer o time. Muitas pessoas criticaram o valor das nossas contratações, mas elas esquecem que vários clubes, por exemplo, o Atlético-MG, gastou todo o dinheiro que nós gastamos em contratações só em um jogador, o Chará, que foi US$ 6 milhões, e nós gastamos 23, 24 milhões de reais. Foi bem aproveitado”, afirmou o dirigente.

Mesmo que a festa do título não tenha sido em volta de 60 milhões de cruzeirenses no Mineirão, Itair Machado, ponderou os quase 3 mil torcedores que estiveram presentes em Itaquera incentivando e comemorando a conquista junto com a equipe.

“Essa torcida nossa veio aqui e calou a torcida do Corinthians, como fez também contra o Flamengo e o Palmeiras. O Cruzeiro é muito grande graças a sua torcida e, para mim, é uma felicidade enorme poder dar, junto com os nossos companheiros, esse título para essa torcida. Vamos trabalhar firmes para o ano que vem a gente ganhar a Libertadores para o nosso torcedor”, finalizou.