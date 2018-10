Luan deve começar como titular no São Paulo contra o Vitória

Na partida contra o Vitória, nesta sexta-feira (26), às 19h30, no Barradão, o jovem Luan deverá ganhar vaga no time titular.

O volante já havia sido titular no empate contra o Atlético-PR, no Morumbi, no último sábado (20), ganhando a vaga de Jucilei. O meia Nenê deverá seguir fora do time titular. Seu provável substituto é Gonzalo Carneiro, que fora muito elogiado pelo técnico Diego Aguirre.

Bruno Peres deverá ser a maior novidade na equipe titular. O lateral cumpriu suspensão contra o Atlético-PR e pode entrar no lugar de Araruna.

Outro jogador que cumpriu suspensão no sábado foi o zagueiro Anderson Martins. Mesmo liberado, a defesa será formada por Bruno Alves e Arboleda. Reinaldo pode ser mantido como ponta, enquanto Edimar continua na lateral-esquerda.

Provável escalação: Jean, Bruno Peres, Bruno Alves, Arboleda e Edimar; Hudson, Luan e Diego Souza; Joao Rojas, Reinaldo e Gonzalo Carneiro.