Felipão se contenta com o empate diante do Flamengo: "Ficamos felizes com o resultado"

O técnico Luiz Felipe Scolari ficou satisfeito com o empate diante do Flamengo, na noite deste sábado (27), por 1 a 1. Antes de iniciar sua entrevista, o treinador citou a maratona enfrentada pelo Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, na temporada.

“Nos últimos 85 dias, jogamos 24 jogos, alguns fora do país. Viagens, lesões, cartões, emocional... Equivale a um jogo a cada três dias. Tem uma hora em que não dá para cobrar mais dos atletas. Posso valorizar e citar como um momento espetacular esse jogo pela entrega”, afirmou Felipão.

Sem um lateral direito de ofício, o técnico iniciou com o zagueiro Luan improvisado no setor. Em seguida, trocou o jogador por Gustavo Gómez, que tomou uma bola nas costas no lance que terminou com o gol de Marlos Moreno. Com o elenco desgastado, Felipão resolveu sacrificar algumas peças.

“Colocar laterais improvisados, jogadores que não tinham condições, como o Moisés e o Willian... Precisávamos desse ponto para continuar trabalhando em uma situação de campeonato. Foi isso que os jogadores fizeram. É muito importante o ponto aqui’, valorizou.

A sete rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras chegou a 63 pontos conquistados. O Flamengo, por sua vez, chegou aos 59, um a mais do que o Internacional. O São Paulo, com 56 pontos, completa o grupo dos quatro primeiros colocados do torneio.

“Ficamos felizes com o resultado, porque o Flamengo tem, provavelmente, uns quatro, cinco jogos a menos do que nós e isso faz a mudança. É uma equipe altamente qualificada, que trabalha muito bem a bola, com atletas de velocidade. Temos que valorizar esse ponto, sim”, reiterou Felipão.

Na próxima rodada, o alviverde encara o Santos, em uma clássico válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o duelo está marcado para as 19h do sábado (03), no estádio do Verdão, o Allianz Parque. Na última rodada o peixe venceu o fluminense por 3 a 0.